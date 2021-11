Més de 1.500 persones han assistit aquest diumenge 31 d’octubre en la primera edició de Fira Alquímia, endegada per l’Ajuntament de Quart. Grans i petits han omplert els carrers del municipi per participar en les prop de deu activitats programades de les 10 hores del matí fins a les 23 hores de la nit.

La màgia i el misteri de l’Alquímia ha atret a assistents tant del mateix municipi com d’arreu de la demarcació de Girona. Carles Gutiérrez, alcalde de l’Ajuntament de Quart ha explicat que «estem realment sorpresos per la gran afluència de gent que ha vingut» i ha assenyalat que «ens sentim satisfets pel retorn positiu que hem rebut de les persones que hi han participat i que han pogut gaudir de Fira Alquímia». A més, ha puntualitzat que «estem contents d’haver rebut visitants de totes les edats atès que un dels objectius principals era precisament aquest». Així mateix també ha volgut «agrair a tothom que l’ha fet possible i avançar que l’any vinent la millorarem encara més i hi afegirem moltes més sorpreses».

Una jornada plena d’emocions

La Fira va obrir les portes a les 10 hores del matí amb un total de 36 paradistes de tarot, pèndols, energies, reflexologia podal, minerals, encens... Molts d’ells incloïen, a més, activitats com lectura de mans, tirada de cartes del tarot, tallers infantils de fang, números de màgia, artistes que pintaven les cares dels infants amb motius de Halloween, entre molts d’altres.

A aquella mateixa hora va obrir un exitós passatge del terror infantil pel que van passar més de quatre cents infants. Una bruixa els acompanyava en grups petits de 4 o 5 nens i nenes i els guiava per diverses proves que havien de superar: trobar antídots entre zombies, superar un circuit de fantasmes, preparar una poció o pescar carbasses eren algunes de les proves a superar.

A les 11 hores es va realitzar un taller de fabricació de varetes màgiques per als més petits amb la participació de més de tres-centes persones. A la mateixa hora, però dedicat al públic adult, una cinquantena de persones van participar en un interessant taller d’interpretació de malsons a càrrec d’Imma del Destí en el qual els assistents van poder descobrir el significat dels seus malsons més recurrents: quedar-se tancat en un ascensor, ofegar-se, ésser perseguit i no poder córrer... I, finalment, a les 13 hores, cent-cinquanta persones van escoltar el conte «Un gra de sorra».

Les activitats de la tarda, es van iniciar amb un gran espectacle de màgia per a tots els públics que va acollir prop de cinc centes persones, la majoria famílies, que venien disfressats i emocionats per participar en el Trick or treat. Abans de l’hora prevista, a les 18 hores, els més petits van omplir amb il·lusió els carrers del municipi a la cerca de les llaminadures que els estaven esperant en les prop de 50 cases col·laboradores. Més de cinc cents infants van participar en aquest itinerari lliure que, en alguns casos, va sobrepassar les previsions de llaminadures dels col·laboradors.

A la mateixa hora, i pels més grans, prop de dos centes persones van participar al Survival de Quart, Zombie Hunter, joc de rol en viu que es va dur a terme al bosc de l’entorn de Quart. Els participants d’aquesta activitat per adults es van dividir entre Supervivents i Zombies. Els supervivents havien de cercar 200 vials que havien de traslladar fins al punt de trobada esquivant els terrorífics personatges que els esperaven en cada punt, mentre que els zombies ho havien d’impedir.

Va ser una activitat plena d’adrenalina que va finalitzar, desprès de molts ensurts, a les 20 hores. Moment en el que es va dur a terme una de les grans sorpreses del dia: el castell de focs d’artifici, que va a dur a terme la coneguda colla Diables d’en Pere Botero.

La jornada va finalitzar amb un sopar popular i ball en el qual van participar prop de quatre centes persones.