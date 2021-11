El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat un nou projecte lingüístic escolar, el de l'Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (Gironès), el sisè que desautoritza per no incloure el castellà també com a llengua vehicular de l'ensenyament. En una sentència redactada en català per la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, a la qual ha tingut accés Efe, el tribunal reconeix el dret d'uns pares «al fet que el seu fill rebi l'ensenyament obligatori, conjuntament amb els seus condeixebles, al col·legi i curs en el qual segueix els seus estudis, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular en proporció raonable». El tribunal considera el català «com a centre de gravetat del sistema educatiu», però fixa, «a falta de la seva concreció per l'Administració demandada» -la Generalitat-, «la presència mínima del castellà com a llengua vehicular en el curs i classe en el qual el fill dels recurrents segueix els seus estudis en un 25% de les hores efectivament lectives, havent-se d'impartir en aquesta llengua oficial, a més de la matèria o assignatura lingüística, almenys una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga».

La sentència anul·la explícitament «per no ser conforme a dret» el projecte lingüístic del col·legi Puig de les Cadiretes de Llagostera perquè «no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial conjuntament amb el català». El projecte lingüístic d'aquesta escola reconeix que la llengua materna de les famílies del centre en un 60,2% és el català, 28,7% el castellà i l'11,1% són estrangers, i estableix tractar «la llengua catalana com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe, explicitant l'ús com a llengua vehicular i d'aprenentatge a emprar de forma habitual en les activitats internes i externes de la comunitat educativa». L'escola havia aprovat aquest projecte perquè «la complexitat més gran i diversitat lingüística i cultural de la societat catalana fan necessari potenciar des de l'escola la llengua pròpia, que ha de convertir-se en llengua comuna i factor de cohesió social de tota la població».

Amb aquesta sentència, ja són sis els col·legis catalans els projectes lingüístics dels quals han estat anul·lats pel TSJC: Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (pública); Escola Frangoal de Castelldefels (concertada); Escola Aura de Reus (concertada); Institut Els Pallaressos d'Els Pallaressos (públic); Escola Bogatell de Barcelona (pública) i Escola Josefina Ibáñez d'Abrera (pública). Arran d'aquesta sentència, l'Assemblea per una Escola Bilingüe (ABE) ha reiterat la seva petició perquè tots els col·legis de Catalunya «reconeguin que tant el català com el castellà són llengües vehiculars i garanteixin en tots els cursos escolars que s'imparteixin almenys un 25% de matèries en castellà o en català, amb independència de la realitat social de l'entorn del centre educatiu». La Generalitat ha recorregut en cassació fins ara les anul·lacions dels projectes lingüístics de l'Escola Josefina Ibáñez, Bogatell i Els Pallaressos perquè considera que els pares dels alumnes no tenen «legitimació activa» per recórrer els projectes lingüístics, cosa que l'AEB considera «inaudit» perquè el Departament d'Educació fonamenta el recurs «en aspectes de contingut formal i no qüestiona el model de conjunció lingüística».

«Lamentablement, el que pretén la Generalitat amb aquests recursos de cassació és dilatar l'aplicació immediata de la doctrina del TSJC que considera que els projectes lingüístics han de reconèixer que tant el castellà com el català són llengües vehiculars», han afirmat fonts de l'AEB. L'AEB, a més, considera que aquesta nova sentència estableix «una nova doctrina que suposa un canvi substancial en l'aplicació del model de conjunció lingüística mentre que afecta el conjunt dels alumnes i docents dels centres educatius afectats i no solament els del grup classe». L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha llançat a través de les xarxes socials una campanya, amb un vídeo divulgatiu, per «implicar i fer reaccionar la ciutadania enfront de la imposició il·legal del sistema d'immersió lingüística i les campanyes que des de la Generalitat i associacions del cercle nacionalista intenten assenyalar professors i alumnes que usen l'espanyol dins dels centres escolars».