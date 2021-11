La mort de Tina Vilanova, atropellada quan anava en bicicleta per la carretera dels Àngels el matí del 30 d’octubre per un conductor begut i que va fugir del lloc dels fets, ha provocat indignació en el col·lectiu esportista. Des de fa dies s’està organitzant una concentració per reclamar mesures de seguretat que serveixin per evitar «més morts de ciclistes». També hi ha indignació perquè el conductor ha quedat en llibertat amb càrrecs. La protesta es farà el 14 de novembre a la plaça Jaume Vicens Vives, a les onze del matí, darrera dels jutjats i es demana als presents que vesteixin amb uniforme ciclista per generar una «imatge d’unitat». Allà està previst llegir un manifest i guardar un minut de silenci.

La carretera dels Àngels és molt utilitzada pels ciclistes. En estar situada a tocar de Girona i amb un trànsit de vehicles a motor no molt elevat, s’ha convertit en una carretera molt freqüentada pels amants de la bicicleta.