L’Ajuntament de Girona té previst renovar la tarima de fusta del Parc del Migdia que envolta el llac artificial. Es tracta d’una superfície que es va instal·lar l’any 1999, ara ja fa 22 anys, quan es va construir el parc. Des de llavors, no s’ha canviat mai, i fonts del consistori afirmen que ha patit molt deteriorament, sobretot el suport de la tarima.

«El suport ha quedat podrit fruit del pas del temps i del reg de la gespa i no suporta més manteniment perquè ha perdut la consistència», apunten les mateixes fonts. Tot plegat, ha causat que moltes fustes estiguin deteriorades o trencades, i per això l’espai «no ofereix garanties de seguretat suficient», indica l’informe de la contractació.

En l’actuació prevista es preveu fer una reparació completa de la tarima de fusta per millorar-ne l’aïllament i la resistència. En concret, la tarima actual se substituirà per 940 taulers de fusta sintètica per cobrir una àrea d’uns 500 metres quadrats, i també es canviarà el suport, actualment llistons de fusta, per guies d’acer galvanitzat.

Com que la licitació va quedar deserta, ara s’ha tornar a obrir de nou. L’actuació tindrà un cost de 51.664,58 euros (IVA inclòs). El gruix de l’import servirà per la nova superfície al parc del Migdia, però també s’inclouen dues intervencions més petites: d’una banda, 12.363,78 euros es destinaran al manteniment de la tarima de fusta de pi que hi ha al carrer de la Font del Rei, i 2.057 euros més serviran per substituir algunes de les fustes de la tarima que hi ha al Mirador del carrer de les Dones.

Futura remodelació parcial

Aquesta no és l’única actuació que preveu l’Ajuntament de Girona pel parc del Migdia. De fet, properament el consistori vol impulsar una remodelació parcial del parc, en què s’inclou la replantació d’un seguit de pins que es van haver de talar, i que també contempla una modificació que permeti recollir l’aigua de pluja, així com canviar els panells informatius distribuïts per l’espai.

Actualment s’estan fent obres per renovar la barana del mirador que hi ha a un extrem del parc, que havia quedat malmesa. La tanca es va retirar el 14 d’octubre passat.

Recentment també s’ha intervingut en el llac artificial. Fa un mes es va buidar el llac en el marc del manteniment que s’hi fa actualment. Es va aprofitar l’aturada del sistema de bombament d’aigua per instal·lar una segona bomba. Aquesta donarà una major vida útil al conjunt i permetrà que es complementin si hi ha alguna avaria, evitant que s’aturi la instal·lació.