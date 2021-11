El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha presentat avui a la Sala de Cambra de l'Auditori de Girona Aprenentatges i una proposta (Ara Llibres). «Fan veure que la repressió s'ha acabat perquè ens han indultat a nou persones. I no és així, demà mateix un noi de Girona, en Pau, va a judici i li demanen sis anys i mig de presó per les protestes post sentència», ha dit Cuixart.

També s'ha mostrat convençut que «si Estrasburg legitima encara més el nostre 'ho tornarem a fer' ho aprofitarem com a palanca». «El primer que farem és tornar a dir que Europa està avalant el dret a defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació. Hem d'explorar al màxim tots els fronts de lluita», ha dit Cuixart. El president d'Òmnium ha aprofitat el suport rebut durant l'estada a la presó: «Haver estat empresonat no t'atorga cap autoritat moral. Si hem resistit és perquè hi heu estat, hi sou, i ens sentim part d'una mateixa lluita col·lectiva».