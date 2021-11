L’Ajuntament de Salt va aprovar ahir al vespre el pressupost per l’any 2022 només amb els vots a favor de l’equip de govern (ERC i JxSalt) que té majoria absoluta. Els tres grups de l’oposició hi van votar en contra. Els comptes s’enfilen als 31,4 milions (32,2 si s’hi inclouen organismes municipals com la gestora urbanística nou Salt). El PSC va votar-hi en contra en considerar que el document no proposa un «gran canvi» per la vila per poder abandonar «la decadència i deixadesa» en què, al seu parer, està. IpS-CUP va remarcar que el govern «no està al costat de tota la gent».

El regidor d’Hisenda, Toni Vidal, va parlar de l’augment del pressupost en els darrers sis anys, passant dels 24 al 31 milions d’euros i va explicar que la xifra és possible amb una reducció de despeses, un increment d’ingressos i a una bona gestió.

El socialista Joan Martín va explica que no podien votar a favor del pressupost perquè és «continuista» respecte l’any anterior i que està «molt lluny» del que necessita el municipi. Va reclamar que hi hagi «un canvi de rumb» i va lamentar «la falta d’ambició i de projecte» . Martín va criticar que les inversions previstes per l’any vinent, fixades en 1,5 milions baixa un milió d’euros respecte al que s’havia previst per aquest 2021. El portaveu socialista va posar de manifest que calen diners per restituir l’espai públic, eliminar la brutícia, que les llambordes no estiguin aixecades i que els parcs infantils no estiguin trencats.

La regidora d’IpS-CUP Cristina Sibina va posar de manifest que malgrat els càrrecs de confiança i les dedicacions exclusives «hi ha manca de planificació entre les àrees, plenaris d’urgència i modificacions de crèdits» i que hi ha cops que «no coincideix el que es diu del que es fa». Va parlar d’un ajuntament que fa de gestoria i de propaganda i no està en la lluita contra la discriminació, la defensa de la llengua o l’autodeterminació. Sibina va indicar que el govern «Només està al costat de determinada gent, no de tot el poble. No té en compte totes les persones vulnerables», va insistir.

Per Vox, Sergi Fabri va criticar que se’ls discrimini ja que el govern local havia passat el document dels pressupostos als altres dos grups de l’oposició però no a ells. Fabri també es va dir que el govern «no vol resoldre els problemes dels veïns sinó d’apretar-los fiscalment».