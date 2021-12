L'Ajuntament de Girona celebrarà la Festa del Tió el proper 11 de desembre al barri de les Pedreres. A partir de les quatre de la tarda es faran diverses activitats centrades en l'icònic tronc de fusta, clàssic de les llars catalanes per Nadal. Durant tota la tarda hi haurà activitats com un concert de la banda Ding Dang Rock, una xocolatada o tallers perquè cada nen i nena es pugui construir el seu propi tió i emportar-se'l a casa. A més, qui vulgui podrà cagar el tió, gegant que s'instal·larà al parc de les Pedreres. Des del consistori destaquen que es tracta d'un dels compromisos del govern municipal que inclou la dinamització dels diferents barris de la ciutat de Girona.

Precisament, la regidora de Ciutadania i Dinamització del territori, M. Àngels Cedacers Hervàs, ha destacat també la intenció del consistori de potenciar activitats arreu, i en aquest cas "el tió gegant de Girona donarà inici a les activitats nadalenques als barris". Cedacers ha explicat que després de la festa, el tió farà un recorregut per arribar a diversos punts de la ciutat. "És amb aquesta voluntat i amb la col·laboració tant de les associacions de veïns i veïnes com de les entitats del territori que, de ben segur, tots els nens i nenes de Girona podran participar i gaudir de les tradicions de Nadal”, ha explicat. Aquest any, la il·lustració del cartell de la Festa del Tió és obra del reconegut il·lustrador Xavi Ramiro, president de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya i veí de Girona, concretament del barri de Santa Eugènia. La figura del tió s'ha d’alimentar durant diversos dies per tal que la nit de Nadal, dia 24 de desembre, cagui regals per a tota la família. Com que és un tronc, el tió es va a buscar habitualment al bosc, o bé arriba directament a la porta de casa coincidint amb Santa Llúcia, el dia 13 de desembre. Cada vespre se li donen les restes dels àpats de la jornada, o bé galetes, neules o mandarines, i l'endemà al matí la mainada s'adona que el tió només n'ha deixat engrunes o peles.