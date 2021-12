El Gran Circ de Nadal de Girona està a punt per viure una nova edició sobre gel aquestes festes. Davant les noves restriccions anunciades pel Govern de la Generalitat, que es començaran a aplicar aquest divendres, l’esdeveniment ha adaptat el seu aforament al 70% quan només falten tres dies per l’estrena.

El pavelló municipal de Fontajau, que serà l’escenari d’aquest Gran Circ de Nadal, s’està transformant en aquests moments en una gran pista de gel de gairebé 900 metres quadrats. Des del 20 de desembre i amb un temps record, dotze empreses treballen a tota màquina en la transformació del Pavelló. Després del desmuntatge, peça a peça, del parquet de bàsquet s’instal·larà una pista de gel natural gegant de gairebé 900 metres quadrats. És més superfície gelada que mai, perquè molts patinadors entraran en plena cursa per fer l’espectacle i necessiten gel darrera l’escenari per agafar arrancada.

Música en viu

L’objectiu és congregar el major espectacle de circ sobre gel mai ofert en la història on 38 artistes de set països estaran acompanyats per la música en directe dels integrants de la Paris Circus Orchestra. L’acompanyament musical en viu és una novetat mundial per espectacles circenses sobre gel.

Amb els canvis d’aforament ja aplicats, diverses funcions estan a punt d’esgotar les entrades. És el cas de les funcions dels dies 25 i 26, i també una del dia 27. Amb tot, el Circ de Nadal de Girona sobre Gel ja ha venut més de 12.000 entrades. El nou xou del Gran Circ de Nadal està dissenyat específicament per Girona i es tracta d’un espectacle de gairebé dues hores de durada, sense interrupció, on es podrà gaudir de fins a 20 atraccions circenses al damunt del gel: acrobàcies, mà a mà, cercle aeri, màstil, monocicles, malabars, comicitat, cintes aèries, corda vertical, etcètera.

Totes les mesures antiCOVID

L’esdeveniment adoptarà totes les mesures per garantir la seguretat del públic, segons ha apuntat l’organització, la Circus Arts Foundation. Així, es distribuirà gel hidroalcohòlic en diferents punts, es desinfectaran els seients abans i després de cada funció i s’eliminarà l’entreacte i la cafeteria per evitar encreuaments de persones. També es garantirà l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a l’interior del recinte, es prohibirà menjar i beure, i es multiplicaran el nombre d’entrades i sortides. A més, l’equipament esportiu compta amb una ventilació certificada.