Sarrià de Ter ha obert la segona fase del procés participatiu dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Després del taller telemàtic, «Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori» de la unitat de paisatge del Pla de Girona, on es van recollir propostes d’accions, s’han introduït al Portal Decidim. Ara, fins l’1 de gener, es poden donar suport a les propostes o fer comentaris per donar visibilitat a les que tenen un major consens per estudiar la seva incorporació als documents.