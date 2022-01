«L’actualitat sembla que ens vols posar a la gent del circ el nostre habitual repte de buscar sempre el més difícil», assegurava ahir Genis Mataboch, alma mater i director del Festival del Circ Elefant d’Or i de la Circus Arts Foundation, per destacar que el festival arribarà a la seva desena edició amb el repte de superar els obstacles derivats de la pandèmia com les noves restriccions d’aforament o les dificultats logístiques per portar artistes d’arreu del món. Dificultats que, com destacava ahir Matabosch, no els hi han impedit tancar un cartell amb 24 espectacles inèdits a Europa Occidental provinents d’onze països diferents. De moment, i «amb l’acceleració d’aquests dies gràcies a la generositat dels Reis d’Orient que portaran entrades a molts nens», la desena edició del Festival Internacional del Circ d’Elefant de Girona ja ha venut més de 12.000 localitats per a les setze funcions que es faran entre el 17 i el 22 de febrer a la Carpa situada al camp de Mart de la Devesa (amb una capacitat inicial per a 2.414 espectadors, ara reduïda amb les noves mesures a 1.690). Les entrades van des dels 10 fins als 95 euros.

En la presentació de la programació artística del festival, acompanyat pel vicepresident de la Diputació, Albert Piñeira, i per l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, Genis Matabosch va recordar que «la nostra productora no ha ajornat mai cap espectacle, acabem d’aconseguir que Fontajau fos un lloc totalment segur per fer el Circ de Nadal i, després del canvi de format en l’edició del 2021, ara podrem celebrar la desena edició a la Carpa de la Devesa amb 24 actuacions inèdites a l’Europa Occidental». Amb tot, el recent Circ de Nadal ja es va celebrar a Fontajau amb les noves restriccions d’aforament que, si no hi ha canvis, també s’aplicaran el mes de febrer en l’Elefant d’Or. Amb les noves mesures del Procicat, el festival comptarà amb 27.000 butaques en lloc de les 38.000 previstes inicialment, però, segons Matabosch, «més enllà de l’aforament, o de si finalment el mes de febrer podem ampliar al 100%, el que desitgem és que aquesta desena edició del festival sigui un gran èxit, perquè el meu equip s’ho mereix per la gran feina que estan fent tirant endavant el Circ de Nadal a Fontajau, mantenint Circusland obert i superant totes les dificultats logístiques per portar fins a Girona noranta artistes des d’onze països diferents». Entre aquests, n’hi haurà que formen part del Gran Circ Bolshoi de Moscou, de la Companyia estatal de Circ de Rússia, de la companyia Royal Circus de Gia Eradze, del Circ Nikulin de Moscou, del Circ de la República d’Udmurtia, del Circ Estatal d’Uzbekistan i de Kazakhstan a banda d’artistes independents arribats de Mongòlia, Xile, Argentina, Equador, Estats Units i el Canadà. Després del parèntesi de l’any passat a Fontajau, amb un format més reduït, el Festival del Circ de Girona torna a la gran Carpa del Camp de Mart de la Devesa que, físicament, estarà connectada al Palau Firal on hi haurà una nova edició del Circus World Market, que s’ha convertit en la fira de referència del món del circ a escala internacional. «Tots els programadors i caçatalents venen a Girona a veure artistes per contractar-los per a teatres, espectacles de creuers, concursos televisius... El festival ha anat creixent amb notorietat i tothom vol venir aquí», detallava ahir Matabosch sobre el moviment de gent que, més enllà dels espectadors, mou el festival deixant una important repercussió econòmica a la ciutat.