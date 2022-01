Amb l’oci nocturn tancat, la plaça Independència és, encara més del que ja ho havia estat sempre, el principal destí dels gironins que volen anar a fer el toc. Ja sigui a l’hora del vermut, a la tarda, al vespre o de nit, fins a la una de la matinada, en alguna de les nombroses terrasses que poblen les quatre voreres de la plaça. Bars i restaurants de diferents tipus que atrauen molts clients, però, també, segons denuncien els propietaris dels locals de la zona, també rodamons, en grup o tots sols, però, a vegades, «molt beguts» que acaben molestant a la clientela i provocant incidents que generen «sensació d’inseguretat» tan a sota les arcades més properes a la cantonada amb Correus com a la del Passeig Canalejas. «Quan truquem a la Policia Municipal sempre venen de manera ràpida, no tenim cap queixa de la policia, això no obstant ells no poden fer gairebé res perquè el problema no es torni a repetir l’endemà», detalla un dels propietaris que, com a exemple, posa el cas d’un habitual de la plaça, una persona amb problemes de salut mental coneguda tant per la Policia Local com pels serveis socials de l’Ajuntament, que dilluns a la nit va protagonitzar un incident violent, amenaçant els treballadors amb un ganivet, al restaurant Fock Viu i que, setmanes abans, ja havia fet «un tocament» a una cambrera del bar Lapsus pel qual ja va ser denunciat.

Des de l’Ajuntament de Girona, fonts municipals explicaven ahir que coneixien aquest dos incidents que, però, els van ubicar més en la problemàtica concreta de l’autor dels dos fets que no pas per una qüestió d’inseguretat més generalitzada. Els agents de la Policia Municipal l’han portat diferents cops a Santa Caterina, però no s’hi queda mai ingressat de manera permanent i ara des dels Serveis Socials de l’ajuntament estan parlant amb la gent que en té la seva tutela per buscar «una solució més permanent». Des de les diferents propietats dels locals de la plaça Independència, tanmateix, creuen que el problema no es pot acabar només amb el cas concret d’aquesta persona. Més enllà d’aquest rodamon, conegut per la gent dels diferents establiments, detallen que altres solen passejar-se per la zona «molt beguts» i que, per exemple, sovint havien intentat organitzar «botellons» al passadís interior que queda entre el Lapsus i el Cu-cut i l’Imperial. Més entrada la nit, el punt principal dels conflictes a la plaça Independència se sol desplaçar cap a la cantonada amb el passeig Canalejas, a tocar el riu, on es concentren alguns grups de joves amb música o fent «botellons» alterant el descans dels veïns.