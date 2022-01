Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona van denunciar penalment ahir un home de 20 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic i per circular sense haver obtingut mai el permís de conduir. Pels volts de les tres de la matinada d'ahir, els mossos van tenir coneixement que s'havia produït un accident a la carretera C-250, al punt quilomètric 4,5, dins el terme municipal de Quart (Gironès). Concretament, un vehicle havia perdut el control i havia xocat de forma violenta contra una farola de la població, on va causar danys materials.

Quan els mossos van arribar al lloc, van assegurar la zona i van identificar el conductor del vehicle, van detectar que podria trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Li van fer la prova de detecció d'alcohol amb un resultat de 0,87 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, és a dir, més de tres vegades superior al límit permès. Per aquest motiu, els agents el van denunciar penalment com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir amb una taxa d'alcohol superior a la permesa i sense permís de conduir. L'home haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.