Ara fa una mica més d’un any, el 2 de desembre del 2020, l’Ajuntament de Girona va anunciar el tancament de la passera de la Font del Rei. Un estret pont només per vianants, que comunica permet travessar el riu Onyar comunicant el carrer del Carme amb el de la Creu gairebé a tocar la plaça Països Catalans, que es va tancar perquè tenia «patologies estructurals» com bigues oxidades i lloses de formigó malmeses a la seva part inferior.

En aquell moment, el regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, ja va reconèixer que el tancament podia anar llarg: «Encara és aviat per saber quan el podrem reobrir, intentarem que sigui el més ràpid possible, però la prioritat serà sempre que quan ho fem sigui amb les millors condicions de seguretat possible». I així ha estat, tretze mesos després del seu tancament, la passera de la Font del Rei continua exactament igual que el desembre del 2020 mentre l’Ajuntament està a punt - «qüestió de pocs dies», segons fonts municipals - «d’adjudicar el servei per fer un estudi geotècnic i una altra cala a l’estructura». Els resultats d’aquest estudi s’entregaran al redactor del futur projecte de reforma de la passera que encara estar per adjudicar. Una reforma que, en qualsevol, segur que implicarà una modificació de l’amplada de l’actual passera de la Font del Rei.

El passat mes de juny, L’Ajuntament va encarregar un estudi hidràulic de tot el tram de l’Onyar que va des del pont de l’Areny fins a l’alçada del número 54 del carrer del Carme, on des de fa anys es reclama que s’hi faci un nou pont per unir els barris del Carme i de Montilivi. Un estudi que ha de servir per «veure que no hi ha cap factor limitant» per reformar la passera de la Font del Rei.

Un cop fet aquest estudi, l’Ajuntament ha hagut d’esperar una autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que van demanar a principis de novembre i que ja es té notícia que es farà efectiva, per poder tirar endavant l’estudi geotèrmic que adjudicarà en «qüestió de dies». De la mateixa manera, des de l’Ajuntament s’està parlant amb les diferents companyies «totes les possibles afectacions al servei» que comportaria l’actuació a la passera de la Font del Rei. Una informació que, juntament, amb l’aconseguida per l’estudi geotèrmic el consistori donarà al redactor del projecte. Una tasca, la redacció del projecte, que es farà a través d’una contractació externa de la qual encara no s’ha començat l’adjudicació. Mentrestant els vianants que volen travessar l’Onyar en aquell tram hauran de continuar utilitzant la vorera que hi ha al pont per a vehicles que hi ha just a l’alçada de la plaça dels Països Catalans.