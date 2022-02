L’empresa estatal Correos ( Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos SA) ha obtingut la prestació dels serveis postals de l’Ajuntament de Girona per 1.649.007 euros durant els dos pròxims anys. El servei abarca el municipi de Girona, la província, tot l’àmbit estatal i també l’internacional i comprèn el repartiment de notificacions i resta de trameses postals (carta ordinària, carta certificada, targeta postal, avís de rebuda de les certificades, carta urgent ordinària i carta urgent certificada, entre d’altres).

L’Ajuntament exposa que ha de contractar una empresa per fer el servei perquè no disposa d’aquesta xarxa postal i tampoc de recursos humans i materials suficients. Indica que actualment una plantilla de només dos persones com a notificadors, per tant, el nombre de persones és «del tot insuficient per a fer-se càrrec de la distribució de les cartes i notificacions que genera l’Ajuntament». Així mateix, assenyala que disposa d’un únic vehicle per a desenvolupar aquesta tasca, la qual cosa «fa del tot «inviable assumir amb el personal propi la pràctica de les notificacions interurbanes, nacionals i internacionals». Finalment, tampoc té d’una xarxa d’oficines arreu del territori.

Enviaments massius

D’altra banda, l’empresa barcelonina Recerca i Desenvolupament Empresarial SL ha obtingut el servei de distribució a dins del terme municipal de Girona de tot tipus d’enviaments massius (impresos, documentació, avisos informatius, programes, enviaments publicitaris i promocionals) per 143.244 i també per als pròxims dos anys.

El contracte a cadascuna de les dues empreses adjudicatàries es podrà prorrogar pel període d’un any més.