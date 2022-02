Els taxistes de Girona apujaran, amb tota probabilitat, un 2,8% les tarifes per aquest any. Els sindicats dels treballadors han fet la sol·licitud a l’Ajuntament per tal de poder aplicar aquest increment. És el primer pas i necessari per poder tirar endavant l’augment dels preus. Ara ho haurà d’aprovar el ple municipal, que precisament ho debatrà aquest mateix dilluns.

En cas que la petició dels sindicats dels taxistes no tirés endavant, podrien traslladar el cas a la Comissió de Preus de Catalunya per tal de buscar el vist-i-plau a la seva sol·licitud d’increment de les tarifes. Aquesta comissió, que té per finalitat l’exercici de les funcions d’intervenció en relació a l’aprovació i la modificació de les tarifes dels béns i serveis subjectes al règim d’autorització administrativa, hauria d’estudiar si la petició s’ajusta a uns preus acceptables. Tenint en compte que aquest organisme de la Generalitat va fixar precisament un augment de 2,8% de màxim d’increment per "actualitzar les tarifes dels serveis d’auto-taxis" per a l’any 2022, amb tota probabilitat validaria la demanda dels taxistes gironins. La regidora de mobilitat i via pública, Marta Sureda, ha explicat que en cas que els taxistes haguessin demanat un increment de tarifes superior al 2,8% haurien hagut d’adjuntar un estudi econòmic que justifiqués la seva pretensió.