El Festival Internacional del Circ de Girona celebra el desè aniversari aquest dijous amb les primeres funcions de l'espectacle blau on hi participaran dotze companyies amb números inèdits a Europa. En aquestes primeres funcions de l'espectacle blau es podran veure la meitat dels artistes que participen en el festival i que busquen la complicitat del públic i del jurat per aconseguir una plaça a la final, que es disputarà el dimarts 22 de febrer. Les primeres funcions del festival s'han fet al matí per a les escoles gironines i no serà fins aquest vespre a dos quarts de nou que s'obrin les portes al públic general. El divendres serà el torn de la resta d'artistes que participaran en l'espectacle vermell.

El Festival del Circ de Girona: tota la informació La vela del circ del Camp de Mart ja bull d'activitat per arrencar oficialment aquest dijous al vespre el Festival Internacional del Circ de Girona. Ho faran amb l'espectacle blau, que reunirà dotze números de diferents disciplines de circ inèdits a Europa. Aquestes dotze atraccions se sotmeten al veredicte d'un jurat expert i també del públic, que escolliran quins d'ells passaran a la gran final que tindrà lloc el 22 de febrer en l'Espectacle d'Or. L'espectacle blau d'enguany arrenca amb un número de cintes aèries protagonitzat pel Duo Mico, dels Estats Units i el Canadà. Provenen del Cirque du Soleil i ara presenten la seva proposta al festival desafiant la gravetat amb diferents acrobàcies penjats duna tela. A continuació és el torn de la Troupe Zola New Generation, que venen de Mongòlia i mostren al públic diverses piruetes tot saltant a corda. Aquesta companyia forma part d'una nova generació però el mateix entrenador de la Troupe Zola que va guanyar el primer festival del circ, ara fa deu anys. El pallasso Peter Campa agafa el relleu a la pista protagonitzat un número còmic en què l'humorista interpreta la mítica banda sonora de Titànic tocant una harmònica que té als guants. Peter Campa, que ve de Mèxic, assegura participar en el Festival Internacional del Circ de Girona és una oportunitat per accedir a Europa per presentar els seus espectacles, un dels "somnis" dels pallassos llatinoamericans. El pallasso ha explicat que actuar a Girona és tot un repte perquè s'hi troba amb "un públic intel·ligent" que "només riu si li fa gràcia" i això obliga al mexicà a posar-se a prova i millorar el seu espectacle per aconseguir la complicitat del públic. Per la seva banda, els Hermanos Latinos mostren una atracció mà a mà en què els dos germans mostren la seva habilitat pujant les escales un sobre l'altre aguantant-se només amb el cap. Els dos germans han explicat que participar en aquest festival és "tot un somni" per a ells i més encara després de "dos anys aturats" per la pandèmia. Funcions escolars El Festival ha arrencat aquest dijous al matí amb les funcions escolars, tal com ja és habitual. Els alumnes de diversos centres gironins tenen la possibilitat de veure en primícia els espectacles de circ abans que al vespre s'estrenin per a tot el públic en general. La primera funció de l'espectacle blau serà aquest dijous a dos quarts de nou del vespre. Els espectadors podran tornar-lo a veure el dissabte a les dotze del migdia, a dos quarts de cinc de la tarda i a les nou del vespre i l'última funció serà el dilluns a les nou del vespre. De cara a aquest divendres, el festival presentarà totes les atraccions que formen l'espectacle vermell, d'on sortiran els altres artistes que participaran a la gala final del dimarts 22 de febrer. Un "antídot" a la pandèmia El Festival Internacional del Circ de Girona reuneix a la ciutat 94 artistes de 13 països diferents. El director del festival, Genís Matabosch, ha assegurat que aconseguir aquesta fita ha estat "tot un repte" per als organitzadors, ja que han hagut de fer moltes gestions de visats. Aquest any, aquestes gestions s'han intensificat arran dels controls sanitaris que fan diversos països per la pandèmia. Malgrat tot, el director del festival ha celebrat que tots els artistes han pogut arribar bé a Girona i cap d'ells s'ha contagiat. Genís Matabosch ha recordat els estrictes protocols sanitaris que hi ha al darrere. "Tothom està doble o triplement vacunat i s'han fet els testos que calien", ha afegit el director. Tot i així, el mestre de cerimònies assegura que "hi ha una part de sort" pel fet que cap dels artistes hagi donat positiu en aquests dies. El director del certamen circense creu que l'objectiu del festival és convertir-se en un "antídot" contra el virus, ja que els artistes aconsegueixen que el públic es diverteixi i s'entretingui mentre dura la funció.