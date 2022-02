Girona es prepara per a l'arribada de la 10a edició del Festival Internacional del circ Elefant d'Or que tindrà lloc del 17 al 22 de febrer a la Carpa Gran del Camp de Mart de la Devesa. Durant els 5 dies que dura l'esdeveniment, s'hi podran veure 24 espectacles diferents i inèdits a Europa amb 94 artistes internacionals provinents de 13 països diferents.

Des de l'organització, s'espera que hi passin 30.000 espectadors per als diferents espectacles. De fet, van per bon camí, ja que, de moment, s'han superat les 20.000 localitats venudes. Això significa una bona notícia per a la ciutat, pel fet que el Festival suposa una injecció econòmica per al sector hoteler de Girona.

El Festival continuarà apostant amb el format dels darrers anys i comptarà amb dues semifinals: l'Espectacle Vermell i l'Espectacle Blau, amb una dotzena de números inèdits a Europa. Aquests artistes internacionals actuaran davant un jurat format per 15 importants directors i experts en circ vinguts de tot el món que escolliran els finalistes presents a l'Espectacle Or. Un espectacle final que tindrà lloc dimarts i on s'entregaran els premis per als guanyadors del certamen: els Elefants d'Inspiració daliniana d'Or, de Plata i de Bronze.

Entre les 24 atraccions mai vistes a Europa occidental que es presentaran al 10è aniversari destaquen les noves creacions de circs estatals de prestigi: del Gran Circ Bolshoi de Moscou, o del Circ Estatal de Mongòlia. A aquestes se'n sumaran d'altres artistes independents arribats de Xile, Argentina, Equador, Ucraïna, Geòrgia, Mèxic, Estats Units i el Canadà.

Per la 10a edició, el Festival comptarà amb un aforament diferent per a cada funció, sempre inferior a 2.400 butaques. A més, seguirà sent l'esdeveniment més gran circense de l'Estat, es manté entre els cinc millors del món i, mercès a l'annexió de Circus World Market, es consolida com a major esdeveniment circense d'Europa.

Com a novetat, els infants menors de dos anys pagaran una entrada simbòlica d'euro. A més, els espectadors estaran convidats a donar un euro per entrada en adquirir les seves entrades. La suma de les dues quantitats es destina anualment a una entitat social que centra la seva activitat a Girona. Enguany la beneficiària d'aquesta acció serà Oncolliga Girona. Cal afegir-hi la visió que ha tingut l'organització amb el personal sanitari qui podrà recollir una invitació de gran per assistir-hi sempre que s'acrediti.

Agenda

Dijous 17 febrer

20.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

Divendres 18 febrer

17.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

21 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

Dissabte 19 febrer

12 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

16.30 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

21 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

Diumenge 20 febrer

11.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

16 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

19.30 h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

Dilluns 21 febrer

17.30h Espectacle Vermell. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

21 h Espectacle Blau. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

Dimarts 22 febrer

20.15 h Espectacle Or - Gala dels Premis. Gran Carpa Camp de Mart - La Devesa de Girona.

Espectacle Blau

PRIMERA PART

Genís Matabosch, presentador

Orquestra Paris Circus sota la Direcció del mestre Pierre Pichaud

Gran Desfilada amb la participació de tots els artistes de 13 països

Ballet of Royal Circus by Gia Eradze

Duo Mico · cintes aèries · EUA – Canadà

Troupe Zola New Generation · salts a la corda · Mongòlia

Peter Campa · entrada còmica · Mèxic

Hermanos Latino · mà a mà · Mèxic

Diamond Wings · cercle aeri · Ucraïna – Geòrgia

Peter Campa · entrada còmica · Mèxic

Nikita Gergert · contorsió extrema · Rússia

Hassak Troupe · doble màstil · Kazakhstan

INTERMEDI

SEGONA PART

‘Pharaoh’ by Hametov’s Troupe · funàmbuls · Uzbekistan

Jason Palma · equilibris · Equador

‘Wave’, headed by I. Ivantsov · malabars · Rússia

‘Still loving you’ by Duo Sukhorukov · xarxa aèria · Rússia

‘Venice Carnival’, headed by N. Grushin · llit elàstic amb icaris · Rússia

Gran Final amb tots els artistes de l’espectacle

Espectacle Vermell

PRIMERA PART

Genís Matabosch, presentador

Orquestra Paris Circus sota la Direcció del mestre Pierre Pichaud

Gran Desfilada amb la participació de tots els artistes de 13 països

Ballet of Royal Circus by Gia Eradze

‘Coronation’, headed by V. Dulich · cintes aèries · Rússia

Jonathan Rinny · corró · Argentina

Junior · entrada còmica · Xile

Duo Rings · anelles aèries · Argentina – Itàlia

‘Strength’ by Hametov’s Troupe · mà a mà · Uzbekistan

Junior · entrada còmica · Xile

Caroline Huang · cercle aeri · EUA

Família Palma Díaz · icaris · Equador

INTERMEDI

SEGONA PART

‘White Flight’ led by K. Eganian · doble portor coreà · Rússia

Hermanos Reyes · malabars · Xile

Troupe Kirichenko · volteig · Rússia

‘Anna’, headed by D. Efremkin · cintes aèries · Rússia

Troupe Zola New Generation · bàscula · Mongòlia

Gran Final amb tots els artistes de l’espectacle