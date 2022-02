El regidor de l’Ajuntament de Girona no adscrit a cap grup municipal Daniel Pamplona, ha decidit posar com a assessor muninicipal al seu germà. Pamplona que va ser expulsat de Ciutadans després que ell fes fora del grup municipal a la seva número 2, Míriam Pujola (que manté la confiança del partit), té dret a un càrrec de confiança en plena dedicació o a dos en mitja jornada. Pamplona ha optat per aquesta segona via (com han fet altres formacions) i ja ha demanat que un d’aquests assessors sigui el seu germà Víctor. Per ser vigent, només quedaria ratificar el decret que el nomena. Succeirà quan es doni compte del decret, en la propera sessió plenària. La retribució està a l’entorn dels 13.500 euros anuals per unes 17 hores i mitja de feina a la setmana.

Pamplona ha admès a Diari de Girona que ha escollit el seu germà com a assessor i ha defensat que és «plenament legal» que pugui escollir a la persona amb qui més confiï. Afirma que el seu germà, enginyer industrial, està «qualificat pel càrrec» i que és de la seva més estreta «confiança». Argumenta que, en el seu moment, quan encara era el portaveu del grup municipal de Ciutadans va retirar una persona com a assessor perquè li va perdre la confiança. Aquest hauria estat precisament un dels punts d’enfrontament de Pamplona amb el partit taronja i amb la que era la seva número 2, la regidora Míriam Pujola. I Insisteix: «un càrrec de confiança ha de ser una persona que sigui propera a tu». Assenyala que el seu germà és un a persona «qualificada» que «està seguint l’actualitat política» i té una preparació exquisida». Per seguir posant en valor la seva decisió, el regidor no adscrit ha recordat que la seva situació és «atípica» ja que actualment no és de cap partit ni de cap grup municipal i que això li serveix perquè cap formació política li pugui «imposar cap assessor del partit» . En aquest sentit, manté que ell ha escollit, posant el llistó molt alt, a una persona «que és molt solvent i que compleix tots els requisits que necessito». «M’assessora com ho fa l’altre assessor», conclou.