Segona jornada del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or de Girona amb atraccions elegants i amb cert risc en la participació de dotze atraccions corresponents a la semifinal vermella. Un còctel explosiu de perillositat i virtuosisme. L’inici va ser espectacular amb un públic apassionat i amb dues corones reials penjant de la gran carpa de la Devesa on els integrants del grup rus liderat per V. Dulich van fer cabrioles a l’aire amb cintes aèries. A continuació va ser el torn de l’argentí Jonathan Rinny que va exhibir equilibri amb el corró. Mentrestant, el còmic xilè Junior, fill del mític Pastelito, feia diferents entrades per guanyar-se les rialles del públic i buscar la complicitat dels més petits. La parella italo-argentina del Duo Rings va ensenyar perquè són els artistes que apareixen al cartell de la desena edició del festival i participen en produccions del Cirque du Soleil. Es van moure amb anelles aèries fent notar que porten ja més de 700 funcions a les espatlles. Posteriorment va ser el torn dels uzbeks Hametov’s Troupe que amb el seu mà a mà van mostrar que provenen de la gimnàstica esportiva. Abans de l’intermedi van aparèixer en el cercle central de la carpa la nord-americana Caroline Huang i el seu cercle aeri i la família Palma Díaz d’Equador que va meravellar amb els malabars amb els peus.

En el retorn va anar a càrrec del quintet rus liderat per Karen Eganian que va provocar furor a la grada amb el doble portor coreà portat al límit en un espectacle de risc que mai s’havia vist fora del circ Bolshoi de Moscou. Els germans xilens Reyes van lluir domini amb els malabars amb maces i anelles, fins i tot a gran alçada. Traca final plena d’ovacions La traca final va anar a càrrec de la Troupe Kirichenko de Rússia i un detallat volteig acrobàtic dels seus components, les cintes aèries russes de la parella liderada per D. Efremkin i l’aparició, com en la primera jornada del grup Zola New Generation, de nou per fer salts, però canviant la corda per la bàscula. Les dues últimes atraccions van fer esclatar el públic amb diferents ovacions. Les sessions continuen fins dimarts vinent amb la gran final.