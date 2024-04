Rebutgen les al·legacions de dos aspirants a la gerència de l’empresa d’aigües de Girona

El tribunal qualificador que ha de seleccionar el nou gerent de l’empresa d’aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Cicle de l’Aigua del Ter SA) ha desestimat les al·legacions que havien presentat dos dels candidats que no van quedar en primera posició. D’aquesta manera, el tribunal ha donat per bons els resultats i ha proposat la contractació com a gerent de Catsa a l’ historiador, politòleg i coach Albert Testart Guri, que actualment és el gerent de Giascsa (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), una empresa pública que gestiona el servei d’abastament d’aigua per diversos ajuntaments catalans. Ara Testart haurà de comunicar si accepta la plaça.

Les al·legacions apuntaven que hi havia el sistema de puntuacions, la confecció del jurat amb possibles incompatibilitats i la modificació de les bases abans de concurs, entre d’altres. Els descartats encara podrien presentar un contenciós administratiu si consideressin que no s’han atès adequadament les seves demandes.

Testart va obtenir la millor puntuació en una fase final on hi havia quatre aspirants més. El que va quedar segon és Sergi Biete Castells, que va treballar molts anys a Aigües de Barcelona. Biete també va quedar segon en un altre concurs públic de Catsa. En concret per ser el nou director tècnic de l’empresa. A més, el vencedor, l’enginyer Ferran Baqué va acabar renunciant al·legant motius de mobilitat i de coordinació de la seva agenda personal.

El tercer en el concurs de la plaça de gerent, és l’enginyer industrial Eloi Badia, que actualment està en plena cursa de les eleccions catalanes com a cap de llista dels Comuns. És un dels dos que va presentar al·legacions. L’altre és l’enginyer Miquel Garriga Aldeguer.

Tot plegat arran de l’acomiadament de l’anterior persona que tenia el càrrec de gerent, i al mateix temps, de director tècnic. Per suplir la plaça es va decidir obrir sos concursos públic, un per cada càrrec.

El de gerent per 78.000 euros bruts anuals i el de director tècnic, per 72.000 euros. En paral·lel hi ha el concurs per escollir un nou director financer, per 72.000 euros, perquè l’anterior va renunciar. Un primer concurs va quedar desert.

