Un incendi en un quadre elèctric al Complex Esportiu Palau de Girona va obligar a desallotjar preventivament aquest diumenge una trentena de persones, segons van informar els Bombers de la Generalitat. L’incendi, que es va alertar a tres quarts d’onze, no va provocar ferits, ja que, segons explica el Girona CH, es van poder evacuar tots els esportistes i el públic abans que es propagués.

El foc es va iniciar durant el partit del femení sub-17 entre el Girona i el Vic. Un pare del públic va alertar al conserge del pavelló de foc a una zona aïllada on hi ha els quadres elèctrics, d’on sortia fum, el que va obligar a evacuar el pavelló 2 del complex esportiu de Palau. Els Bombers hi van activar cinc dotacions.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, va donar les gràcies a «jugadores, personal d’esports, servei d’emergències i a tothom per la ràpida actuació». A banda, Bertran va informar a dos quarts d’una que l’incendi ja estava apagat i que el pavelló romandria en fase de ventilació per treure el fum.

Segons fonts del club d’hoquei, ara s’haurà d’avaluar l’abast de l’incendi, que només va malmetre la instal·lació elèctrica.

El Girona-Lleida, suspès

A la tarda es va haver de suspendre el partit de l’OK Lliga entre el Garatge Plana Girona i el Lleida, que s’havia de disputar a les quatre. A banda, tots els partits de l’hoquei base previstos per ahir a la tarda en aquest pavelló de Palau també van ser anul·lats. Així, el club va agrair als visitants que es van desplaçar fins a Girona sense poder jugar, (Vic, Manlleu, Lleida i Terrassa) les facilitats que hi van posar.