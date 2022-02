El grup municipal del PSC a Girona ha assenyalat que «encara es desconeix si ja s’ha trobat on s’ubiquen els béns del Bloom que no estan sota custòdia municipal» i recorda que el govern es va comprometre a portar al Ple l’informe per resoldre el conveni del Bloom el mes vinent

Els socialistes de Girona van recordar ahir que, en el mandat anterior, es va poder saber que faltaven béns del projecte Bloom perquè l’inventari municipal de les propietats i béns municipals passava per Ple. Per això, han mostrat «preocupació», tant perquè l’Ajuntament «encara no ha aclarit on són tots els béns del projecte Bloom», com perquè l’inventari municipal «ara només passa per Junta de Govern local», on hi ha només presència de Junts i ERC i no hi ha l’oposició.

L’Ajuntament fa anualment un inventari del patrimoni municipal on queden reflectits els béns, edificis i propietats que té i el seu valor. Mentre que en el mandat anterior l’aprovació del llistat passava pel Ple, en aquest mandat l’equip de govern ha decidit que passi per Junta de Govern. Així es va decidir per Junta de Govern Local el 10 de febrer del 2020.

La regidora socialista Bea Esporrín va dir que en ocasions anteriors l’anàlisi de l’inventari «va donar l’oportunitat de fer una feina eficaç de control a l’oposició, tal com va passar en l’afer del Bloom, quan es va determinar que dins de l’inventari hi mancava material adquirit per al funcionament d’aquest organisme». Precisament en relació amb el Bloom, Esporrín va explicar que «tots els béns que es van comprar figuren en l’inventari de 2021, que ara s’ha aprovat a la junta de govern, com una sola entrada» «Desconeixem, però, si ja han trobat els béns que no sabien on eren, si ja saben on s'ubicaran els béns que encara no estan sota custòdia municipal». D’altra banda, esperen que «la resolució del contracte del Bloom formi part de l'ordre del dia del ple del març, tal com es va comprometre la regidora Glòria Plana al ple de desembre», va assenyalar Esporrín.

Els cascos neuronals

El febrer de 2019, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va assenyalar a Diari de Girona, que tan sols faltava el material d’uns cascos neuronals, retirats per l’exdirector del projecte, Richard Herbert per fer una demostració i que mai van tornar. Plana exposava que, en un document del Parc científic s’especificava que la resta d’objectes estaven en «perfecte estat» i «convenientment emmagatzemats».