Valents va presentar ahir la seva nova incorporació a les comarques gironines: Eva Trias, que va ser número 2 del PP a les comarques gironines en les últimes eleccions catalanes. Trias, que anteriorment havia estat vinculada a ERC, se suma així al nou partit constitucionalista, que a les comarques gironines està liderat per l’exportaveu de Ciutadans Jean Castel.

Segons expliquen des de Valents, la incorporació de Trias suposa «un gran actiu» per al partit, ja que «és una gran coneixedora de la vida política, associativa i empresarial» de Girona. Per això, assenyalen que la seva experiència serà «de gran ajuda» per a l’elaboració del programa electoral, així com per a la conformació de llistes. Trias és la secretària general de Societat Civil Catalana a Girona i és gerent d’un càmping a l’Escala que el 2017 van acollir la Guàrdia Civil durant el seu desplegament per l’1-O. Ara, s’uneix a Valents perquè «Girona deixi de ser un territori aliè a Espanya i on la llibertat sigui respectada».