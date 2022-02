La setmana passada, amb l’enderroc de tota l’estructura de Can Burrassó excepte la façana principal, va començar el procés per convertir l’antiga masia de Santa Eugènia amb una nova comissaria per a la Policia Municipal de Girona. Una transformació que té un pressupost de 800.000 euros i del qual, primer cop, aquest divendres es van conèixer les primeres imatges de com serà la futura instal·lació. Fins ara, només es coneixien els plànols, però l’ajuntament ha rebut ja algunes imatges virtuals de com quedarà l’exterior de l’antiga masia. Unes imatges que va compartir amb l’Associació de Veïns de Santa Eugènia. Com ja havia explicat Marta Madrenas en la presentació del projecte del passat estiu, la nova comissaria tindrà una part de l’estructura de vidre i una estructura de planta baixa més dos pisos. Sobre el finançament de les obres de reforma de l’antiga masia, Madrenas ha reclamat aquesta setmana que el govern espanyol pagui els 800.000 euros que es van incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat.