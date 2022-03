Des d'avui, 1 de març, les consergeries de pavellons, piscines i camps de futbol municipals de Girona seran gestionades per persones amb diferents tipus de discapacitat seleccionades a través del Servei d'Inserció Laboral de MiFAS. La històrica entitat gironina del tercer sector ha guanyat el per a la gestió dels serveis de consergeria i auxiliars de les instal·lacions esportives municipals de l'ajuntament de Girona. GiroPark, una empresa del Grup MIFAS que treballa per a "la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial", va presentar la millor oferta de les sis que van optar al concurs.

És la segona adjudicació de l'Ajuntament de Girona que MIFAS aconsegueix en el darrer any, el passat març va guanyar un concurs perquè cinc «agents informatius» recordessin les mesures anti-COVID-19 en els mercats municipals, després que s'hagués passat uns anys sense aconseguir treballar per la principal institució pública de la ciutat. Abans d'aquests dos concursos, la relació entre MIFAS i l'Ajuntament de Girona es remuntava a l'any 2017 quan es van acabar els contractes per als serveis de control de les zones blaves i dels serveis postals municipals. MIFAS torna a prestar serveis a Girona quatre anys més tard Ara, amb aquest nou contracte, MIFAS aportarà els treballadors per als serveis de consergeria i auxiliars dels pavellons i la piscina de Palau, de la piscina de Can Gibert, de la zona esportiva de la Devesa, dels pavellons de Montfalgars, Pont Major, Santa Eugènia i Vila-roja i del camp de futbol de Vila-roja. De moment, s'han contractat 20 persones que s'ampliaran a l'estiu per reforçar el servei de solàrium de les piscines de la Devesa i Can Gibert.