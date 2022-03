L’exconseller Raül Romeva va visitar ahir diferents instal·lacions esportives de Girona - la piscina de Can Gibert, el camp de futbol de Santa Eugènia i la seu del club de futbol Pontenc - acompanyat de Quim Ayats i la resta de regidors d’ERC de l’ajuntament gironí. «L’esport és una eina cohesionadora imprescindible, per això és imprescindible que els projectes republicans municipals com el d’ERC Girona s’ho creguin i quan governin exerceixin en coherència».