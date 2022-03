La Fundació Els Joncs es va vestir ahir de gala per a inaugurar un dels seus projectes més ambiciosos: la sala polivalent. El nou espai, de 570 metres quadrats, permetrà que els més de 150 usuaris de l'entitat (des dels nens del centre d'educació especial fins als nois del taller ocupacional) puguin desenvolupar-hi activitats terapèutiques i lúdiques que fins ara feien «com i on podien», com sessions de teatre, musicoteràpia, fisioteràpia, dansa o zumba.

Les noves instal·lacions, que s’ubiquen al mateix recinte de l’entitat, aprofiten els fonaments d’un auditori abandonat, que l’any 1970 la paperera Torras Hostench (aleshores propietària dels terrenys) va començar a edificar-hi. Ja en mans de la Fundació Els Joncs des de 1989, l’espai ha estat objecte d’algunes actuacions per a evitar-ne la degradació, però no va ser fins l’any 2020, amb l’augment del nombre d’usuaris, quan l’entitat va fer un pas endavant i va decidir culminar la rehabilitació de l’espai. Durant els darrers nou anys, i amb tres fases diferents, s’han fet diverses actuacions per a adequar-lo, des de la climatització a la urbanització de l’entorn, passant per la reforma del sòl, el reforç de l’estructura, així com la instal·lació de serveis, vestuaris i magatzems.

En total, la nova sala polivalent ha comptat amb una inversió de 790.000 euros. L’última fase del projecte ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Girona i la Fundació “La Caixa”, que hi han aportat una suma de 125.000 euros en cada cas.

El president de la Fundació Els Joncs, Dionís Poch, va subratllar que «amb aquest espai satisfarem les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem, cada cop tenim més usuaris, l’espai per a dur a terme activitats se’ns havia quedat petit i ara les podrem augmentar».

La nova sala polivalent, a més, també s’obrirà a la ciutadania de Sarrià de Ter. «Disposarem d’un lloc on podrem interactuar amb els veïns del nostre entorn», va celebrar Poch. En aquest sentit, l’alcalde del municipi, Narcís Fajula, va sentenciar que pel municipi «és un luxe poder tenir un espai d’aquestes característiques». I és que, ja va avançar, la seva prioritat és fer-hi activitats culturals, com «concerts o efemèrides». A més, també va assenyalar que la intenció és que sigui un element actiu pel barri.

Per la seva banda, la delegada del govern de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral, va destacar la tasca «admirable» de la Fundació Els Joncs. «A les comarques gironines tenim sort de comptar amb entitats del tercer sector que treballen per a la integració social i laboral de les persones, potenciant així la igualtat d’oportunitats». En paral·lel, la directora de l’Àrea de Relació amb Entitats Socials de la Fundació “La Caixa”, Joana Prats, va ressaltar que «és necessari apostar per una xarxa comunitària i promoure el desenvolupament d’activitats educatives i de lleure que serveixin per a ajudar a les persones en el seu creixement personal i social». A més, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va voler aplaudir la tasca de les famílies dels usuaris. «Nosaltres hi hem ajudat, però el mèrit no és de les institucions sinó de les famílies, que des de sempre heu treballat pel benestar dels vostres fills».