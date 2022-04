Amb motiu del Dia Internacional de la Visibilitat Trans, persones del col·lectiu es van concentrar dijous al vespre al centre de Girona, en un acte festiu que va comptar amb una actuació musical i una manifestació, i que va culminar amb la lectura d’un manifest. Entre d'altres van mostrar-se crítics amb la paralització de la llei trans i van reclamar inversió pública per fer front a la LGTBI fòbia.

El Dia Internacional de la Visibilitat Transgènere és una commemoració anual que té lloc el 31 de març, dedicada a la celebració de les persones trans i la sensibilització en contra de la discriminació cap a les persones trans a tot el món.

La festivitat va ser fundada per l'activista transgènere de Michigan Rachel Crandall en 2009 com una reacció a la falta de dies de festa LGTBI que celebrin la visibilitat de les persones trans, ja que l'única commemoració coneguda centrada en les persones transgènere era el Dia Internacional de la Memòria Transsexual, que recorda a les persones transgènere víctimes de delictes d'odi, però no reconeix ni celebra la visibilitat dels membres vius d'aquesta comunitat.