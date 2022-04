Les obres d’ampliació de les instal·lacions de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (Idibgi), ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, començaran abans d’aquest estiu, segons preveu el centre de recerca. De fet, el contracte amb l’empresa que les ha de dur a terme està a punt de formalitzar-se, després que s’adjudiqués el 10 de març passat, per un valor d’1,4 milions d’euros, sense IVA.

L’import és superior a l’inicialment previst el 2019, quan es va presentar la sol·licitud a la convocatòria de la Generalitat i es preveia un cost d’1,2 milions d’euros. A més, el cost total encara serà més elevat, ja que cal incloure-hi altres despeses del projecte bàsic i adquisició d’equipament. El total podria ascendir a 1,6 milions d’euros. Segons afirmen fonts de l’Idibgi a aquest diari, l’increment del preu dels materials aquests últims anys és el principal motiu de desviació del cost final.

En el procés de licitació només hi ha hagut una proposta, la de la UTE Construccions Bosch Pascual, S.A. - Surís, S.L., a qui s’ha adjudicat el projecte per un total d’1.695.120,79 euros amb IVA. Un cop es formalitzi el contracte, les obres hauran de finalitzar en un període màxim de 8 mesos i 14 dies. D’aquesta manera, a finals d’aquest any o a principis del vinent les obres ja haurien d’estar enllestides, si tot segueix el curs previst.

Una part del pressupost que correspon a 640.000 està finançada per la Generalitat, a través de la convocatòria Projectes Singulars, a la qual es va presentar l’entitat gironina. La part restant s’obtindrà, d’una banda, amb un inversor amb qui s’està «conversant» i, de l’altra, es finançarà amb romanents.

La necessitat d’ampliació de les instal·lacions és una evidència de fa temps, sobretot pel creixement exponencial del nombre de treballadors, tant en l’àmbit administratiu com en el de recerca. Segons exposa el centre de recerca en un informe, els espais de la planta baixa d’un dels edificis que l’Idibgi va destinar a espais de laboratori ja són insuficients per a tota l’activitat. Tot i que s’han habilitat espais temporals, no ha sigut suficient per descongestionar-los, ni tampoc la zona de treball de despatx.

D’aquesta manera, el principal objectiu és augmentar la superfície d’aquest equipament en 500 metres quadrats que es destinaran a crear més laboratoris per als investigadors i espais addicionals de recerca. Es tracta bàsicament de fer una nova ala de dimensions similars a la que funciona actualment.

La ubicació física dels espais és «estratègica» perquè permet desenvolupar una recerca clí nica al costat de l’hospital i potenciar la interacció entre diferents professionals i «optimitzar» recursos. Segons l’informe, també ajudarà a la formació de nous investigadors entre els residents que podran iniciar la seva recerca i fer més fàcilment la tesi doctoral.

Respecte a la disponibilitat dels investigadors, la directora de l’Idibgi, Marga Nadal, ja ha reiterat en altres ocasions la necessitat que els professionals assistencials inverteixin més temps en la recerca.

Progrés del local de Girona

Paral·lelament, l’Institut de Recerca Biomèdica també ha llogat un local al barri de Sant Ponç de Girona, per traslladar-hi part de l’activitat que es fa a l’hospital Trueta. Concretament, el principal objectiu és que les tasques administratives se centralitzin a un sol lloc juntament amb el grup de recerca del Trueta i gestors d’assaigs clínics de l’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’Oncologia.

Actualment, es van avançant en els tràmits, segons afirmen fonts de l’Idibgi. Concretament, s’està gestionant la documentació que necessita l’Ajuntament de Girona abans que comenci l’habilitació del local.

L’Idibgi està format per més de 400 investigadors distribuïts en 21 grups de recerca amb més de 60 projectes actius. Hi ha més de 250 assaigs actius i el nombre de publicacions fetes de l’inici ja frega els 2.000. S’han presentat gairebé 40 tesis.