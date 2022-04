«La Processó del Silenci és un dels prodigis que ofereix Girona per Setmana Santa. No és el folklore expansiu sinó l'emoció continguda». En un brillant, per ser molt obert sense deixar de ser profundament religiós, pregó de Setmana Santa Míriam Díez evocava la setmana passada el que es viu aquesta nit en una Processó del Sant Enterrament que, després de dos anys de pandèmia, va treure milers de gironins al carrer.

Gironins i turistes, gent de sòlides creences religioses i altre de simplement curiosos amb les tradicions. Una barreja heterogènia, però multitudinària en una ciutat que, per la impactant monumentalitat del Barri Vell, és ideal per convertir en un espectacle la Processó que, com deia Míriam Díez, no és com les d'Andalusia «però l'esperit del sud també s'hi integra i s'expressa d'una altra manera». Una processó amb els Manaies, i les dotze confraries sumant al voltant d'un miler de participants. Amb silenci i amb música. Amb gent gran i amb presència femenina, tant amb els Manaies com entre els membres de les diferents confraries. L'absència del Bisbe, després de la recent mort de Francesc Pardo, ha provocat que el consiliari mossèn Joan Bagurés tanqués la processó darrere de les confraries i que també sigui ell el que prendrà la paraula en l'acte final de Veneració de la Creu al voltant de les dotze de la nit a les escales de la Catedral.