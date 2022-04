Els Manaies de Girona van sortir aquest dimecres a la tarda per complir amb la tradició de lliurar el penó de la confraria al pendonista d’honor, Robert Xifre i Anglada, que durant trenta anys va portar el guió de la confraria (la bandera amb el Crist crucificat brodat). L’entitat havia estat tot el dia pendent del cel i mirant les aplicacions del telèfon mòbil per saber si plouria. Tot i que només una tromba d’aigua hauria evitat que el Maniple sortís al carrer des del castrum de Sant Lluc, hi havia ganes de recórrer la ciutat enmig d’un públic nombrós i la gent tenia ganes de veure els Manaies. Des del 2019 que no havia pogut ser per culpa de la pandèmia. Va ser el recorregut del retrobament. De tornar a gaudir del so de la marxa lenta de la banda i del soroll quan les llances picaven el paviment. Els 120 armats van iniciar, a les vuit del vespre i sense aigua del cel, un recorregut pel Barri Vell i el Mercadal fins a arribar a la Gran Via de Jaume I on hi havia l’habitatge del pendonista d’aquest any (i que durant els dos anys anteriors no va poder ser-ho), al número 16-18.

Alguns dels participants tenien pell de gallina a les cuixes, i no només per la fred, sinó també per poder tornar a «sortir». També hi havia cares d’emoció (i alguna mascareta) entre els qui van voler veure el pas de la confraria pels carrers del casc antic. Alguns dels espectadors portaven el paraigua sota un braç i amb l’altre feien servir el telèfon mòbil com a càmera de fer fotos o per gravar vídeos.

Amb dotze «equites»

La sortida va comptar amb la presència de nou dones armades (una titular i vuit que inicialment eren suplements) i tres noies infant, en el segon cop que poden ser presents com a integrants del Maniple. Entre els 120 armats, hi havia dotze equites, soldats a dalt de cavalls. La confraria havia decidit mantenir-los en aquests actes - a diferència d’actes com la cavalcada en considerar que es tracta d’un acte sense estrès per aquests animals, ja preparats per activitats d’aquest tipus.

El pendonista, actual viceecònom del Bisbat i ecònom durant molts anys va rebre el penó de mans de Francesc Pèlach, que va ser pendonista el 2019 en representació del seu oncle, monsenyor Enric Pèlach. Mentre el Maniple esperava al carrer amb el públic es va fer l’acte d’entrega a l’habitatge de Xifre. Al lliurament hi va ser present l’administrador diocesà, Mn. Lluís Suñer, en substitució del Bisbe, que solia ser present a l’esdeveniment. També hi havia autoritats municipals, encapçalades per l’alcaldessa, MartaMadrenas. Pels Manaies hi havia el seu president, Francesc Xavier Serra. Flanquejat per familiars, Xifre va mostrar la insígnia de la confraria al balcó i va oferir dolços i caves als presents al lliurament del penó.

La insígnia estarà visible des del carrer fins al divendres a la tarda, quan els Manaies tornaran a casa del pendonista per recollir l’estendard i al mateix Xifre per participar, hores després, a la Processó del Sant Enterrament.