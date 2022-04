Pineda, proposada com a vocal de l’ens de garantia del dret a la informació

L’exalcaldessa de Salt i advocada, Iolanda Pineda, ha estat proposada pel PSC com a una de les vocals de la comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). El GAIP és l’òrgan independent de garantia a qui poden reclamar els ciutadans si una administració de Catalunya, o qualsevol ens, organisme o empresa pública que en depengui, no facilita l’accés a una informació pública que li s’hagi sol·licitat. La GAIP la formen de tres a cinc membres, designats pel Parlament de Catalunya, especialistes en l’àmbit del dret públic i l’accés a la informació. Les retribucions brutes anuals de cada vocal són de 87.456,36 per treballar amb dedicació exclusiva. Han de ser juristes especialistes en dret públic, tècnics en matèria d’arxius o gestió documental.