Una segona jornada, on els NFTs (tokens no fungibles) va tenir molt protagonisme, va servir per tancar la segona edició de la fira BxCat al Palau de Fires que ha reunit al voltant de 400 persones en la seva segona edició. «Estem molt satisfets amb aquesta edició del BxCat, en la qual hem duplicat els assistents i el contingut de l’edició anterior», va declarar aquest dijous Quirze Salomó, director general del Centre Blockchain de Catalunya (CBat). «Amb les ponències i taules rodones que s’han pogut veure aquests dos dies, queda sobradament demostrat que a Catalunya tenim professionals de primer nivell en aquest sector, i que comptem amb tot el talent necessari per esdevenir un país pioner en la revolució digital dels pròxims anys», va afegir Salomó.

Al llarg de les dues jornades, per la sala auditori de la Fira han parlat una cinquantena de ponents, experts en diferents àmbits del sector com Jordi Baylina, fundador d’Hermez Networks, Montse Guàrdia, exdirectora general de la xarxa blockchain Alastria, Ferran Reyes, fundador de la Catalan DAO, o Manel Sort, director general i cofundador de Games 4 A Living entre d’altres. A l’espai central del Palau de Fires, els assistents van poder conèixer els projectes de diverses empreses com HP, Polygon-Hermez, MediaPro, Vocdoni, i2CAT o Eurecat als seus estands. Abans de la cloenda de l’esdeveniment es va celebrar la cerimònia d’entrega de premis BlockchainxODS, organitzats pel CBCat. Es tracta d’un repte que posa en contacte empreses, universitats, experts i estudiants, per resoldre amb tecnologia blockchain problemes relacionats amb la sostenibilitat i el canvi climàtic. En aquest cas es tractava d’un repte enfocat a la purificació d’aigua d’aqüífers de l’Alt Empordà, una de les comarques més castigades per la sequera. Els estudiants de l’equip que va resultar guanyador són Martí Madrenys, Sergi Bergillos, i Marc Cosgaya, de la Universitat de Girona, que van proposar una solució que incorpora la tecnologia blockchain a la purificació d’aigua.