Dos bars de la ciutat de Girona acullen des d’avui fins dimecres el festival Pint of Science, un esdeveniment de caire internacional que té com a objectiu divulgar la ciència, a través de xerrades sobre diverses temàtiques científiques en un ambient «distès».

Dels 25 països que formen part del festival, Espanya serà el que més esdeveniments acollirà en aquesta setena edició. Durant tres dies, 372 científics (166 científiques i 173 científics) oferiran xerrades i activitats de tota mena en un total de 62 bars, en què tractaran temes d’actualitat amb un llenguatge molt accessible i per a un públic que tindrà la possibilitat de fer preguntes a alguns dels científics més rellevants del panorama nacional.

Després de l’èxit d’edicions anteriors, l’organització espera aquest any batre rècords a causa de l’interès per la ciència que s’ha generat després de la pandèmia. Girona és el quart any que acull el festival però és el primer que rep el suport de centres de recerca, amb patrocinadors i col·laboradors com ara la Fundació Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), la Fundació d’Investigació Biomèdica de Girona Dr Josep Trueta (IDIBGI), i la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital (C4D) de la Universitat de Girona (UdG). A més, també col·laboren donant suport tècnic l’Escola Universitària ERAM i BTM SOUND. El coordinador a Girona és l’investigador Robert Carreras.

Enguany hi haurà sis sessions amb tretze científics, que consistiran en xerrades amb torn de preguntes d’uns 15-20 minuts, a dos bars de la localitat, la cerveseria Kerunta i el bar Sbarjo. S’hi abordaran diferents matèries, com el tractament d’aigües, la microbiota intestinal i la intel·ligència artificial i totes les sessions seran gratuïtes.

«El festival pretén acostar els investigadors al públic, aprofitant l’ambient relaxat i amigable dels bars, per facilitar-ne la interacció» Carlos Peris Torres - Coordinados nacionals del Pint of Science

«Tant la ciència com els que la fan possible encara segueixen sent uns desconeguts per al ciutadà. Per això, el festival pretén acostar els investigadors al públic, aprofitant l’ambient relaxat i amigable dels bars, per facilitar-ne la interacció. El 2019 vam comptar amb 24.000 persones gaudint de les investigacions més capdavanteres d’aquest país i aquest any pensem batre rècords després de la set de coneixement que té la gent després de la pandèmia», assenyala Carlos Peris Torres, un dels dos coordinadors nacionals del Pint of Science d’enguany.

L’equitat com a objectiu

El programa inclou 166 ponents científiques, fet que suposa el 45% del total. «Quan havíem de pensar en ponents per a la primera edició del festival, no ens venien en ment noms de científiques. I no per falta d’investigadores potents, sinó perquè no les coneixíem. Des de llavors, hem estat molt curosos en el disseny del programa i, per això, volem assolir el 50% de participació femenina el 2023», explica Sandra Medrano, una de les coordinadores.

Als diferents esdeveniments d’aquesta edició a tot Espanya, hi haurà experiments i demostracions en viu, monòlegs científics, espectacles o projeccions que faran les xerrades encara més amenes. A més hi haurà traducció simultània al llenguatge de signes a diverses xerrades de diferents ciutats.

«Espero molta interacció»

Marga Martínez, professora agregada de la Universitat de Girona a la Facultat de Ciències és una de les ponents de la sessió d’avui a l’Sbarjo amb el títol Microbiota intestinal i salut humana. És la primera vegada que participa al festival i admet estar a l’expectativa. «Recentment vam fer una conferència a la Casa de Cultura i no va tenir gaire èxit d’afluència, confio que en aquest cas potser hi haurà més públic tenint en compte que es tractarà d’un ambient relaxat i cridaner», explica a aquest diari.

Martínez també admet que haurà d’adaptar el format de la xerrada per tal que sigui més amena i divulgativa. «Exposaré idees més concises, destacant els conceptes més importants, crec que la part més bona és que es podrà generar més discussió i el públic podrà participar-hi activament», detalla. A part de l’explicació amb suport visual, també es farà un joc final, a través d’un qüestionari interactiu, per tal que el públic «també es diverteixi».

Martínez parlarà sobre una espècie concreta de l’intestí, anomenada Escherichia coli, que pot ser beneficiosa o perjudicial depenent del tipus de dieta que seguim. Per tant, també s’abordaran temàtiques vinculades amb la nutrició.