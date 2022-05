El candidat d’ERC a les eleccions municipals de 2023, Quim Ayats, actual vicealcalde i regidor de Cultura, es va mostrar ahir «convençut» de guanyar l’alcaldia de Girona tot i reconèixer que probablement haurà de pactar «un govern de coalició» amb altres forces polítiques. En la seva presentació oficial com a cap de llista republicà al consistori gironí, Ayats va assegurar que la seva formació sortirà vencedora dels comicis «tot i que probablement no tindrem la majoria», un fet que va augurar que passarà en altres municipis «perquè les majories s’han acabat». L’alcaldable republicà va destacar la seva experiència i la del seu partit com a integrants d’una coalició en la legislatura actual (amb Junts), manifestant que «és bo tenir la voluntat d’haver-ho fet i l’experiència d’haver treballat en un govern de coalició».

Ayats va avançar algunes de les línies mestres del seu programa en un acte celebrat a la plaça Salvador Espriu de Girona. Ho va fer sota un sol de justícia i davant d’una nodrida representació de militants i companys de partit encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

La Girona «sencera»

El candidat va recordar els seus origens «al barri plural de Santa Eugènia», i va vincular-los amb la seva proposta de defensar una «Girona sencera» que possibiliti l’enteniment amb diferents sensibilitats i realitats socials de les diferents àrees de la ciutat. Ayats va manifestar la voluntat de construir «la Girona del futur», una transformació «republicana, feminista, sostenible i equitativa» de la ciutat. La idea inclou «modernitzar-la per estar més ben preparats pels nous temps, perque encara llueixi més i per garantir una qualitat de vida del segle XXI».

El candidat també va fer incís en millorar «la qualitat de vida» dels gironins, i va destacar la seva tasca actual al consistori com a vicealcalde i regidor de Cultura. «Estem fent una aposta històrica en habitatge públic, estem combatent la segregació escolar, treballem pensant en tots els barris i per fer arribar la cultura a tot arreu». En aquest sentit, va apostar per abordar els reptes de futur «ne clau urbana», i deixar de parlar «de la Girona dels 100.000 habitants per fer-ho de la Girona dels 700.000».

És la segona vegada que Ayats es presenta com a alcaldable d’ERC a Girona. Ahir va repassar la seva trajectòria política i acadèmica, i va ressaltar el seu compromís amb el municipi. «Vaig decidir deixar el meu escó al Senat perquè estava convençut que la política municipal mereixia tot el meu temps, esforços i energies, i mereixia que hi fos sempre, a peu de carrer, per impulsar les demandes de la ciutadania».

En aquesta línia, va afirmar que «Girona ha de fer un pas més. Soc d’una generació preparada per un món que canvia a passos de gegants: sabem que hem d’avançar, adaptar-nos, renovar-nos, i que no ens podem permetre el luxe de quedar-nos aturats.

El candidat d’ERC va reivindicar el lideratge «per una ciutat que deixi de viure d’inèrcia», i va anunciar la seva intenció «d’arremangar-se» perquè la ciutat tiri endavant. «La manera més eficaç de fer la Girona del futur és fent-la», va sentenciar.

Ayats va tenir un acompanyament de luxe en la seva presentació oficial. El president de la Generalitat va declarar que «els republicans donem la cara sempre i ho fem allargant la mà i escoltant tots aquells que des de la implicació ciutadana treballeu pel país.» A més a més, Aragonès va apuntar que «sempre que els republicans hem hagut de triar entre diferents possibilitats i Catalunya, sempre hem triat Catalunya. I en Quim, quan ha hagut de triar, sempre ha triat Girona.»

Per la seva banda, consellera Jordà ha apuntat la idea que «és la primera vegada que en aquesta ciutat immortal Esquerra repetim candidat a les municipals» i ha reforçat el seu discurs afirmant que «en Quim i tot el seu equip sap quan s’han de prendre decisions, quan s’han d’arremangar, quan has de remar sempre en pro del bé de la ciutat. I aquest és en Quim, un home que s’estima la seva ciutat».