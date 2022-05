Demanen una llei que penalitzi els municipis que no fan reciclatge

La quarta edició del Fòrum Internacional de Residus Wsteinprogress de Girona va tancar aquest divendres amb una taula rodona en la qual representants de fins a sis comunitats autonomies van coincidir que la nova llei de residus estatal hauria de penalitzar més els municipis que no reciclen. En aquesta darrera jornada del congrés hi havia representants de la Comissió Europea, del Ministerio per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, de l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya i de les comunitats autònomes de Madrid, Andalusia, Illes Balears, Comunitat Valenciana i Aragó

En la seva intervenció, Isaac Peraire, director de l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat, va presentar la Llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya, amb l’objectiu que s’aprovi al Parlament al primer semestre de 2023: «Pivota en l’economia circular i en la gestió del residu zero, i també inclou mesures de prevenció, gestió eficient dels residus i responsabilitat del productor. Prioritzem la prevenció, perquè el millor residu que tenim és el que no es genera, i la utilització de materials adequats».

Peraire va recordar que es compleixen 25 anys de la recollida d’orgànica i tractada separadament i que a Catalunya hi ha prop de 300 municipis que utilitzen el porta a porta i n’hi ha un centenar que s’hi afegiran properament: «Ara, és el moment de les grans ciutats, ja n’hi ha que estan al costat d’aquestes mesures. L’alta eficiència del reciclatge és el porta a porta, però també treballem amb models mixtes, com els contenidors intel·ligents. Volem ser més exigents pel que fa al nivell d’impropis als bioresidus: al 2025 no hauria de superar el 10% i el 2030 el 5%».

Caterina Savelli, membre de la direcció general de Medi Ambient de la Comissió Europea, va alertar que «Espanya utilitza l’abocador més del que és recomanable i està lluny de l’objectiu». «Ha millorat el reciclatge de paper, cartró, plàstic i vidre des de 2016, però està per es va quedar lluny dels objectius d’obligat compliment que hi havia pel 2020 i té molt alt risc de no arribar als objectius que es marquen pel 2025. Per aconseguir-ho, però, té marge», va explicar Savelli.

L’executiva comunitària va recordar que els propers anys hi haurà l’obligatorietat de separar més fluxos: paper, metall, plàstic, vidres i bioresidus el 2023 i tèxtils i residus domèstics perillosos com olis de motor i bateries el 2024. Creu que per millorar els percentatges «cal disminuir els residus mitjançant diferents mesures, com augmentar la conscienciació i encoratjar amb incentius a municipis i a ciutadans, com el pagament per generació».