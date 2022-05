La Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) obrirà un nou espai d'atenció integral a les persones que pateixen aquesta malaltia a Salt. El centre, que s'ubicarà al carrer Pau Casals, és el primer que la fundació obre a la província i permetrà ampliar els serveis que s'ofereix a aquest col·lectiu a les comarques gironines donant-los assessorament en diversos àmbits.

Es calcula que a les comarques de Girona hi ha prop d’un miler de persones amb esclerosi múltiple. Per tal de donar resposta a la creixent demanda, la fundació ha posat en marxa les obres de rehabilitació i adaptació d’un nou espai després de firmar un conveni amb l’hospital Santa Caterina de Salt, que és la institució que ha cedit el local. Aquest conveni permet ampliar els serveis de la FEM a les comarques gironines amb l’objectiu de millorar l’abordatge integral i l’acompanyament de les persones amb esclerosi múltiple i les seves famílies.

El nou espai neix arran de l’estudi que la fundació va posar en marxa l’any 2019, per detectar les necessitats sociosanitàries i les demandes de les persones amb esclerosi múltiple i el seu entorn familiar i oferir els serveis més adequats per millorar la seva qualitat de vida.

L’estudi posa de manifest que les necessitats són més latents en el període en què les persones que viuen amb esclerosi múltiple finalitzen el seu període de neurorehabilitació a l’Institut d’Assistència Sanitària. És l’etapa en que les persones amb EM i el seu entorn familiar es troben sense recursos que donin resposta a les diferents necessitats en l’àmbit del manteniment físic, emocional i en l’autocura.

Pel que fa a les famílies, les principals necessitats detectades són la formació i suport especialment en moments crítics com el diagnòstic i el període de transició cap a noves etapes de l’EM. Els familiars reclamen assessorament sobre ajudes, temes legals i fiscals, i llei de dependència així com una formació específica de cures.

"Hem complert l'objectiu de tenir un lloc de referència"

"S'ha complert un dels objectius més importants que ens platejàvem, que és contribuir d'alguna manera des de la nostra iniciativa al fet que les persones afectades de les comarques gironines tinguin un lloc de referència per poder rebre tot tipus de serveis que s'allunyin del sistema estrictament sanitari", explica David Torres, germà d'una de les afectades per la malaltia. Torres és impulsor de la iniciativa de Banyoles Fem la Volta a l'Estany, que cada any es fa amb gran èxit de participació. "Gràcies a aquest nou local, podrem promoure més projectes solidaris i ens coordinarem millor, tant els membres i voluntaris de la fundació com altres sectors que hi estan connectats", concreta.

"Ens fa molta il·lusió obrir un nou local on poder reunir-nos i organitzar noves iniciatives" Begonya Matesanz - Afectada d'esclerosi múltiple

D'altra banda, la ganxona Begonya Matesanz, que també era present a la presentació del local, té la malaltia des de fa uns dotze anys. Matesanz es va fer coneguda fa cinc anys, quan va compondre la cançó LluitEM, que canta ella mateixa i que té com a objectiu «ajudar totes aquelles persones que pateixen la malaltia i s'hi poden sentir identificades». Actualment està escrivint un llibre en què explicarà els beneficis que li ha aportat l'èxit de la cançó, sobretot a nivell solidari i de visibilització de la malaltia i també inclourà testimonis de persones que pateixen esclerosi múltiple, a més d'aportacions del neuròleg responsable de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple de l’Institut Català de Salut de Girona i Institut d'Assistència Sanitària, Lluís Ramió. Respecte a la presentació del nou espai, Matesanz especifica que "ens fa molta il·lusió poder disposar d'un nou local on reunir-nos quan vulguem organitzar alguna cosa o tenir assessorament psicològic", concreta. El mateix doctor Ramió ha destacat que "Aquest espai per acompanyar i compartir experiències ajudarà a millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple”.

"L’espai donarà resposta a les necessitats de les persones a través de la dinamització d’activitats que promoguin els hàbits de vida saludable i benestar com ara tallers de nutrició, mindfulness, exercicis de manteniment i la gestió de grups de persones amb EM i de familiars. Igualment, serà un punt d’informació, tant per la persona amb esclerosi múltiple com pel seu familiar en assessorament legal, laboral, i de formació dels recursos existents", concreta la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Masriera.

Col·laboració amb MIFAS

Precisament per ampliar els serveis, la Fundació Esclerosi Múltiple ha signat un acord de col·laboració amb MIFAS Active, entitat que presta serveis de caràcter social i assistencial a persones amb discapacitat física i la Unitat d’Estimulació Neurològica (UEN), empresa de neurorehabilitació que dedica tots els seus esforços a la rehabilitació física, cognitiva i psicosocial de les persones amb Dany Cerebral Adquirit (DCA) i altres afectacions del sistema nerviós central.

Aquest conveni "posarà en marxa nous projectes i activitats a desenvolupar conjuntament a la demarcació de Girona per tal de cobrir les necessitats de les persones amb EM, assegurant la continuitat assistencial” afirma Albert Carbonell, president de l’Associació Mifas.

L’obertura d’aquest nou espai, que comptarà amb una superfície de prop de 180 metres quadrats, permetrà ampliar la xarxa de serveis ja existents a la demarcació de Girona.

A banda dels serveis que oferirà el nou centre, des de la Fundació es continuaran oferint serveis com el d’atenció domiciliària, que permet rebre a domicili alguns tractaments del centre neurorehabilitador dirigit a aquelles persones amb una discapacitat que les impossibilita desplaçar-se fins a l’hospital. La Fundació també té presència dins la unitat d’EM de l’hospital Santa Caterina on ofereix informació sobre la malaltia i els recursos existents.