Els Mossos d’Esquadra busquen un conductor que ahir va fugir a gran velocitat conduint temeràriament pel centre de Girona. Cap a les cinc de la tarda, els agents estaven identificant dos homes prop de l’estació de tren de la ciutat, a la plaça d’Espanya. En aquell moment, un estava fora del vehicle i l’altre era el conductor. Per causes que s’estan investigant, el sospitós va emprendre la fugida amb el cotxe i va recórrer els carrers Emili Grahit i Pericot perseguit per diverses patrulles dels Mossos i de la Policia Municipal.

El sospitós va arribar a la zona de Vista Alegre, on va abandonar el vehicle i va marxar corrent cap al Pirulí. Durant la fugida, va provocar danys almenys a dos cotxes logotipats dels Mossos. No fa cas a l’alto A gran velocitat i conduint temeràriament, ha recorregut els carrers Carles Rahola, Pericot i Emili Grahit mentre patrulles dels Mossos i de la Policia Municipal de Girona li donaven l’alto i intentaven aturar-lo sense que aquest fes cas mentre prosseguia la fugida. Perill per a vianants També hi va haver vianants que van haver d’esquivar el cotxe quan, en alguns moments, va pujar a la vorera posant en perill la integritat física dels veïns que caminaven tranquil·lament. No es van haver de lamentar ferits malgrat l’espectacular fugida. La persecució a gran velocitat pel centre de Girona va despertar l’alerta entre alguns veïns que, fins i tot, van preguntar a través de les xarxes socials si algú tenia alguna informació sobre què havia passat. La policia també va resseguir els carrers per on va passar el cotxe a gran velocitat per comprovar si durant la fugida ha pogut causar danys en altres vehicles aparcats o que estiguessin circulant en aquell moment.