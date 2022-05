La 1a edició del congrés internacional de raonament probatori Michele Taruffo ha finalitzat aquest divendres amb l'assistència de 800 persones. Es tracta del primer esdeveniment a escala mundial que es concentra per reflexionar sobre com analitzar les proves en els processos judicials i s'ha organitzat des de la Universitat de Girona (UdG). Durant el congrés la universitat ha formalitzat la rebuda del fons de Michele Taruffo, un dels investigadors més importants en raonament probatori. Ara, la UdG ja està catalogant els 9.500 documents que té i la intenció és posar-los a disposició dels investigadors. De moment, la tesi de grau ja està digitalitzada i disponible per a consultes a través de la pàgina web.

El primer congrés de raonament probatori s'ha tancat aquest divendres a Girona amb l'assistència de 800 persones. 500 d'elles han vingut presencialment al llarg d'aquesta setmana als actes que s'han fet entre el Palau de Congressos i la Facultat de Dret, mentre que els altres 300 ho han seguit de forma telemàtica. El perfil d'assistents no ha estat només acadèmic, sinó que també hi havia jutges, fiscals i advocats de 35 països diferents que s'han reunit a Girona per reflexionar sobre la matèria.

L'organitzador d'aquest congrés i director de la Càtedra de Cultura Jurídica, Jordi Ferrer, ha assegurat que no havia vist mai "cap esdeveniment d'especialistes" que arribés a congregar 800 persones a Europa. Això els esperona a fixar les dates pel proper congrés, d'aquí a tres anys. De fet, Ferrer ha detallat que alguns dels assistents ja els han demanat les dates de la propera edició "per incloure-ho a l'agenda".

Un nivell "molt alt"

L'organitzador de la 1st Evidence Week Michele Taruffo ha explicat que "el nivell ha estat molt alt" i durant els cinc dies de congrés s'han tractat temes molt diversos com ara quan es pot considerar que hi ha suficients proves en casos de violència de gènere o també s'ha reflexionat sobre els tipus de proves en casos laborals o de famílies.

Durant les tres primeres jornades, el congrés s'ha concentrat en conferències plenàries al Palau de Congressos de Girona, mentre que la part final d'aquesta setmana l'activitat s'ha traslladat a la Facultat de Dret de la UdG. Allà s'han fet "més de 30 workshops" on els assistents del congrés han pogut treballar "en petit format" alguns dels temes més específics. Els organitzadors del congrés es mostren satisfets per la satisfacció que han fet arribar els assistents del congrés i això els anima a consolidar el projecte a Girona.

Rebuda del fons Michele Taruffo

Aprofitant la primera edició d'aquest congrés de raonament probatori, la Universitat de Girona ha rebut formalment el fons de l'investigador Michele Taruffo. Es tracta d'un dels referents en aquest àmbit a nivell mundial i que va morir el desembre de 2020 a Itàlia.

Ara, la universitat ha rebut "més de 7.000 volums i 2.500 articles en revistes". A més, un dels tresors que hi havia amagats en aquest fons que ha cedit Taruffo a la UdG és la tesi de grau del jurista. Segons Ferrer aquest document ja s'ha digitalitzat i tenen el consentiment de la vídua per poder-lo oferir virtualment a qualsevol investigador que el vulgui consultar.

Mentrestant, s'està catalogant la resta de documents que té el fons. La idea que té la universitat és poder digitalitzar els documents perquè els investigadors interessats (no només els de la UdG) el tinguin a l'abast per fer-ne qualsevol consulta. A dia d'avui, la universitat ja està contactant amb diverses revistes amb qui Taruffo col·laborava per aconseguir els drets dels articles i rebre el permís per penjar al fons virtual els documents que Taruffo ha cedit. A més, tots els documents es podran consultar físicament a la biblioteca de la universitat.