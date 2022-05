L’Ajuntament de Girona ha hagut de revisar el projecte de reforma de la rotonda de la plaça de Salt, al polígon de Mas Xirgu, per l’encariment dels materials i el transport. Fa només tres mesos, es va parlar d’un cost estimat d’1,24 milions d’euros però amb l’actualització de preus s’hi hauran de sumar 200.000 euros més. L’objectiu és evitar que pugui sorgir algun entrebanc en el moment que es liciti i quan es comenci a executar el projecte.

El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que «l’augment desmesurat dels materials» ha provocat l’encariment d’aquesta i d’altres obres arreu del territori català, inclosa la ciutat de Girona. I que per això han hagut d’actuar preventivament per no trobar-se amb l’obligació de solucionar problemes a mig fer.

Els ajuntaments s’estan trobant amb licitacions que queden desertes perquè cap constructor considera que li sortirà a compte fer el treball. Ha passat tota la vida perquè la competència de preus és molt alta, però actualment ela situació s’ha agreujat i multiplicat potencialment. També hi ha obres que s’estan aturant quan ja havien començat o que corren el perill de no finalitzar-se, perquè l’empresa adjudicatària no troba el material a un preu que li surti a compte amb el contracte signat poc abans. Martí ha explicat que s’estan curant amb salut per evitar incidències i que s’estan revisant projectes com el de la rotonda de Salt per tal d’assegurar que les empreses que hi participin no s’hi enganxin els dits i els projectes no quedin empantanegats.

L’obra de d’aquesta rotonda té una subvenció dels fons europeus Next Generation que cobreix gran part del l’import global. El projecte ha de permetre incorporar-hi un carril bici bidireccional. Aquest carril tindrà una amplada de dos metres i mig estarà separat de l’asfalt per una zona verda de sis metres més. En la reforma també s’ampliaran les voreres per donar més espai als vianants. Per contra, es reduirà el diàmetre de la rotonda, que passarà de tenir 50 a 35 metres. Amb la reforma es mantindran els mateixos carrils que hi ha actualment per a vehicles de motor. Aquest carril bici de la rotonda de la plaça de Salt permetrà donar continuïtat al que ja hi ha provinent del carrer d’Oviedo i connectarà amb el futur carril bici que anirà fins a Vilablareix. El nou carril bici amb Vilablareix farà 1,7 km i connectarà els dos municipis pel vial de servei de la carretera de Santa Coloma.

La implantació d’un carril bici que superi aquesta rotonda ha estat durant molts anys un projecte al qual el govern municipal li ha anat donant voltes per trobar una solució que permeti el pas segur de les bicicletes i mantenir, al mateix temps, el trànsit a la zona, una de les sortides i entrades a la ciutat.