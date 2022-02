L'Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte de reforma de la rotonda de Salt, a Mas Xirgu, per incorporar-hi un carril bici bidireccional. Aquest carril tindrà una amplada de dos metres i mig estarà separat de l'asfalt per una zona verda de sis metres més. En la reforma també s'ampliaran les voreres per donar més espai als vianants. Per contra, es reduirà el diàmetre de la rotonda, que passarà de tenir 50 a 35 metres. Amb la reforma es mantindran els mateixos carrils que hi ha actualment per a vehicles de motor. Aquest carril bici de la rotonda de Salt permetrà donar continuïtat al que ja hi ha provinent del carrer d'Oviedo i connectarà amb el futur carril bici que anirà fins a Vilablareix.

Desprès que la setmana passada s'anunciés que l'Ajuntament de Girona rebria diners dels fons Next Generation per la construcció d'un carril bici que connectés amb Vilablareix, l'Ajuntament de Girona ha començat a avançar en el projecte de construcció. Ho ha fet aprovant la reforma més costosa que tindrà aquesta via ciclable: la rotonda de Salt que hi ha a Mas Xirgu. Aquesta rotonda és un dels nusos de mobilitat més importants de la ciutat i esdevé un punt d'entrada i sortida del municipi. Actualment, hi ha dos carrils de circulació i té un aire industrial, amb poques voreres i pensada per als vehicles de motor. Ara, el consistori vol donar-li un nou enfocament per integrar-lo a la trama urbana. Per això ampliarà les voreres, construirà un carril bici bidireccional i una zona verda que faci aquest punt més amable per a ciclistes i vianants. Malgrat tot, el projecte no compromet la mobilitat rodada, ja que es mantindran els mateixos carrils que hi ha ara mateix a la rotonda. El projecte de reforma preveu la construcció d'una vorera de fins a cinc metres. Al costat, es farà un carril bici de dos metres i mig d'amplada i estarà separat dels vianants amb un metre. A més, la zona de vianants i bicicletes també tindrà una franja de separació de l'asfalt. Es tracta d'una zona verda de sis metres. Menys diàmetre de la rotonda Per aconseguir aquest espai per a vianants i bicicletes sense suprimir carrils de circulació, el consistori reduirà el diàmetre de la part central de la rotonda. Si actualment aquesta rotonda fa 60 metres, passarà fer-ne 35, la mida de molts altres giratoris que hi ha a la ciutat. A més, es canviarà el mobiliari urbà i l'enllumenat per aconseguir més la integració de la zona en la trama urbana. La reforma també portarà canvis en els passos de vianants dels carrers que hi intercedeixen, que s'adaptaran a les noves distàncies i recorreguts de la xarxa ciclable i la vorera. El carril bici de la rotonda connectarà amb el que ja hi ha al carrer d'Oviedo i que desemboca a la rotonda. A més, també servirà per unir el nou vial del carrer del riu Güell i el futur carril bici que anirà fins a Vilablareix. La reforma té un cost previst d'1,24 milions d'euros i un milió vindrà dels fons europeus. El nou carril bici amb Vilablareix farà 1,7 km i connectarà els dos municipis pel vial de servei de la carretera de Santa Coloma. La construcció d'aquest tram al sud de la ciutat i l'adequació del camí que hi ha a la vora del Ter entre els barris del Pont Major i Campdorà es donarà continuïtat a la xarxa ciclable que va des de l'aeroport de Girona fins a Celrà, passant per Girona.