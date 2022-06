L'Audiència de Girona ha condemnat un acusat de maltractar la seva parella entre els anys 2019 i 2020 però l'absol d'haver-la violada en una àrea de servei de l'autopista AP-7. El processat s'enfrontava a una pena global de fins a 12 anys i 10 mesos de presó. La sentència, però, rebaixa substancialment la petició de la fiscalia perquè no considera provat que l'home agredís sexualment la dona de matinada a l'àrea de servei. La Secció Quarta el condemna per dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere i li imposa una pena d'1 any i 10 mesos de presó. També li prohibeix acostar-se durant gairebé dos anys a menys de 200 metres de la víctima i l'obliga a indemnitzar-la amb 350 euros pels maltractaments.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es va jutjar a finals d'abril. A la banqueta dels acusats s'hi va asseure un paraguaià de 33 anys. S'enfrontava a una condemna global de fins a 12 anys i 9 mesos de presó. La fiscalia l'acusava d'haver maltractat la seva parella en diverses ocasions durant el temps que va durar la relació, i d'haver-la violada als seients del darrere del cotxe la nit del 7 al 8 de març del 2020 en una àrea de servei de l'AP-7.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar la víctima caminant pel voral, però en aquell moment no el va voler denunciar- Va fer-ho dies després, segons va relatar al judici, perquè el processat li havia clavat una pallissa al domicili de Girona que compartien. Per la seva banda, el processat, que només va respondre les preguntes de la defensa, va negar haver-la colpejada i agredida sexualment.

La sentència, de la qual ha estat ponent la magistrada Mercedes Alcázar, condemna el processat per haver maltractat la víctima durant la relació. Però no considera provat que l'agredís sexualment aquella matinada; i per això, l'absol del delicte d'agressió sexual.

Segons recull el tribunal, no hi ha dubte que durant la relació l'acusat va agredir i colpejar la víctima en diverses ocasions. No només pel què va declarar ella davant dels Mossos i del jutjat, sinó perquè fins i tot familiars seves i amigues van veure com la dona presentava morats a conseqüència d'aquestes agressions.

La sentència recull, en concret, dos episodis de maltractaments. Un de finals de març del 2020, i un altre de finals de maig. En tots dos casos, el processat va agredir la víctima a l'interior del domicili. Li va donar cops de puny, la va estirar pels cabells o li va clavar plantofades a la cara.

Pel que fa a la violació a l'àrea de servei de l'AP-7, però, el tribunal diu que el relat que va fer la jove és "insuficient" per decantar la balança cap a una condemna. La sentència diu que allò que va explicar al judici, dient que el processat l'havia violada a l'àrea de servei, més enllà de la seva declaració "no té la més mínima corroboració perifèrica", i també es contradiu amb cert punt amb allò que va explicar una agent dels Mossos que se la va trobar caminant pel voral.

La policia va explicar que la noia estava "molt seriosa", que li havien hagut de treure les paraules i que tan sols va relatar "que s'havia barallat amb el seu xicot". També va dir que a cop d'ull no li havia vist cap lesió i que la noia li va negar les agressions.

L'Audiència de Girona diu que la testifical de la víctima resulta "creïble", però que al mateix temps "també insuficient per generar una prova de la qual no es pugui dubtar" contra l'acusat. Davant d'això, i del fet que el processat va negar l'agressió -una versió que el tribunal també veu "creïble"- la Secció Quarta conclou que no té "una plenitud probatòria" i se li plantegen "dubtes raonables" al voltant de la violació. Per això, es decanta per absoldre el processat del delicte.

1 any i 10 mesos

La sentència condemna el processat per dos delictes de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere (en referència a les dues agressions dins el domicili). Imposa a l'acusat una pena d'1 any i 10 mesos de presó, li prohibeix tenir o portar armes durant un any i mig i l'obliga a no poder-se apropar a menys de 200 metres de la víctima durant gairebé dos anys.

En matèria de responsabilitat civil, la Secció Quarta obliga l'acusat a indemnitzar la noia amb 350 euros per les lesions. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant del TSJC en un termini de deu dies.