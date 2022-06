El projecte de mobilitat escolar sostenible School Chance, liderat per l’Ajuntament de Girona, ha finalitzat aquest 2022 després de 6 anys d’activitat. Aquest mateix mes de juny, el consistori gironí i la Generalitat van organitzar conjuntament l’última trobada presencial del projecte, que el 9 i 10 va reunir a Barcelona tots els socis de la iniciativa. A l’acte hi van ser la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, i el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran. Durant la visita, els representants dels diversos països van descobrir la pràctica “Protegim les escoles”, un programa de pacificació i transformació dels entorns escolars a la capital catalana mitjançant l’urbanisme tàctic.

Al llarg del projecte, l’School Chance ha permès als sis països europeus participants compartir nou bones pràctiques en mobilitat escolar sostenible. Una d’aquestes accions és precisament la posada en marxa de la Xarxa de coordinadors de mobilitat escolar de Girona. També en el marc de la iniciativa, un centenar de persones han augmentat el seu coneixement sobre la mobilitat escolar, s’han realitzat 77 activitats d’aprenentatge polític relacionades amb la temàtica, i cada membre ha desenvolupat un Pla vinculant de mobilitat escolar a la seva regió o ciutat. A més, l’School Chance ha encoratjat la Generalitat a desenvolupar el Pla de Mobilitat Escolar de Catalunya, que va ser aprovat pel Parlament.