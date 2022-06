El barri gironí de Fontajau- Rambla Xavier Cugat viu aquest cap de setmana la seva festa major amb quatre dies d’activitats de tot tipus i per a totes les edats. Abans d’ahir es va fer la revetlla i ahir hi ha un cor musical, una desfilada de moda i ball de nit. Avui i demà i hi ha activitats infantils (inflables, festa de l’escuma, tallers i màgia), campionats (botifarra i pintura), el partit de casats contra solters i ball de nit amb Banda sonora Cafè trio. Demà hi ha una fira animalista i musica amb Black Soul, Beti i Son de l’Havana.