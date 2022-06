El Congrés Iberoamericà d’Investigació en Cel·lulosa i Paper se celebra aquest any a Girona en la seva dotzena edició. Es tracta d’una trobada internacional que té lloc cada dos anys des del 2000 i que es farà a l’Aula Magna Modest Prats de la Universitat de Girona, des d’avui i fins l’1 de julioli hi haurà més de 150 participants de 26 països diferents que compartiran el seu coneixement a l’entorn de temàtiques com l’embalatge sostenible, la sostenibilitat en biomedicina, els materials compòsits i la sostenibilitat.

En els seus orígens, el congrés, organitzat pel grup de recerca LEPAMAP-PRODIS, estava dedicat exclusivament a recerca sobre cel·lulosa i paper. L’evolució al llarg d’aquestes dues dècades ha fet que, en l’actualitat, l’esdeveniment reuneixi experts en materials lignocel·lulòsics procedents no només d’Iberoamèrica, sinó de tot el món. El congrés comptarà amb quatre ponències plenàries: la professora de la Universitat de São Paulo (Brasil) Elisabete Frollini parlarà sobre materials bio-basats; el professor de la Universitat de Jena (Alemanya) Thomas Heinze exposarà l’ús de polisacàrids en aplicacions mèdiques; el professor de l’Institut Nacional Politècnic de Grenoble (França) Julien Bras tractarà el desenvolupament d’embalatge alimentari; i el professor de la Universitat de British Columbia (Canadà) Orlando Rojas se centrarà en la circularitat de la fusta i els materials lignocel·lulòsics. Tanmateix, durant el congrés es realitzaran més de 60 presentacions orals en dues sales paral·leles: a la mateixa Aula Magna i a la Sala de Graus Pep Nadal. Alhora, el dimecres 29 de juny tindrà lloc una sessió d’innovació a càrrec de la xarxa European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE), de la qual el grup de recerca LEPAMAP-PRODIS n’és membre. Aquesta sessió mostrarà estratègies de valorització i transferència del coneixement mitjançant casos d’èxit de centres de recerca i empreses en diferents sectors com ara l’embalatge, la medicina, l’automoció i la biomedicina. Des de la Universitat de Girona s’ha recordat que sempre ha tingut «un paper molt rellevant» en el desenvolupament de materials i processos sostenibles. La celebració d’aquest congrés a Girona reforçarà aquesta posició de lideratge i, també, generarà sinèrgies entre la institució i investigadors d’arreu del món. A l’acte inaugural (10:00 hores) s’hi preveu la presència de l’alcaldessa, Marta Madrenas, el director general de Transferència del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats, Xavier Aldeguer, i el vicerector de Comunicació de la UdG, Salvador Martí.