Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home de 37 anys per matar l'àvia de 90 escanyant-la a Sant Gregori. La investigació situa el crim entre les nou i les deu del matí del 23 de juny. Segons fonts properes al cas, el net, que té antecedents d'ingressos psiquiàtrics, va anar fins a casa de la víctima. Ell mateix va explicar als Mossos que va començar a discutir amb l'anciana, que li va dir que trucaria a la policia perquè l'ingressessin. Aleshores, segons la seva versió, va intentar arrabassar-li el mòbil però la va acabar estrangulant. Després, va marxar del domicili i es va acabar presentant a l'hospital Santa Caterina dient que no es trobava bé i que s'havia barallat amb l'àvia.

El detingut passa aquest dimarts a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

Va ser un altre net de la víctima (i germà de l'arrestat) qui va localitzar el cos sense vida de la dona al domicili familiar de Sant Gregori i va alertar els serveis d'emergències. En aquesta casa no hi vivia el detingut. Segons fonts properes al cas, l'anciana no tenia signes evidents de violència però l'autòpsia ha confirmat que va ser una mort violenta i que té lesions compatibles amb un estrangulament.

El net es va presentar a l'hospital Santa Caterina de Salt explicant que no es trobava bé i que s'havia barallat amb l'àvia. L'home va quedar ingressat. Tenia esgarrapades a les mans. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec del cas. Dilluns, tan bon punt va rebre l'alta, el van detenir.

Segons ha pogut saber l'ACN, l'arrestat va declarar davant dels Mossos i va explicar que es va discutir amb l'àvia i que la dona li va dir que trucaria a la policia perquè l'ingressessin. El detingut va dir que va intentar prendre-li el telèfon però que la va acabar agafant pel coll fins que va perdre el coneixement. També va dir que durant la caiguda s'havia colpejat el cap.