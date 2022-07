Les eternes obres de la plaça Salvador Dalí

Entre les diferents maneres d’entrar amb cotxe a Girona pel sud, una de les possibilitats és accedir a la ciutat pel carrer Oviedo i, just després de la delegació d’Hisenda, girar a la dreta per sota de les vies del tren i acabar incorporant-se al carrer Barcelona o seguir, a través del carrer Saragossa, fins al carrer Migdia. Una ruta que, també, és utilitzada per anar amb cotxe fins al centre des de la zona de l’avinguda Sant Narcís i que, ni en un cas ni en l’altre, no es podrà fer durant tot el mes de juliol pel tancament del carrer d’Antoni Gaudí en el llarg procés d’obres per urbanitzar l’entorn d’El Corte Inglés. La plaça Salvador Dalí està gairebé enllestida, de fet ja s’hi pot passejar, amb l’única excepció del lateral que toca al carrer d’Antoni Gaudí.

El tall d’aquest vial està fet en dos trams; el que hi ha just sota el viaducte i el que va just des de l’inici de la plaça Salvador Dalí o l’escola Cassià Costal i la carretera Barcelona. Entremig, un pas perquè els cotxes que surten de l’aparcament d’El Corte Inglés o de l’hotel CMC (l’antic Melià) puguin sortir pel carrer Bru Barnoya Xiberta fins al carrer Cassià Costal.

Les obres al voltant de la plaça Salvador Dalí van cap als quatre anys, van començar el setembre del 2018, i s’han fet sense que el centre comercial hagi hagut de tancar ni un sol dia. Abans, la plaça estava enfonsada respecte al carrer Barcelona i a la mateixa entrada de l’establiment fent que tingués molt poc ús per part de la ciutadania. Ara, en canvi, amb l’ampliació de l’aparcament subterrani per sota, la nova plaça Salvador Dalí està a la mateixa alçada del carrer Barcelona i s’ha convertit en un espai molt més amable per als vianants.

Amb la plaça gairebé enllestida, la reurbanització de l’entorn d’El Corte Inglés també ha servit per dotar a la ciutat d’un nou tram de carril bici. És al carrer Barcelona, a tot el lateral de la plaça i el centre comercial, i en un futur haurà de formar part del carril bici que unirà el centre de la ciutat amb l’entrada sud.

L’altre tram d’aquest carril bici que ja està enllestit és el que hi ha davant de la Clínica Girona. Entremig d’El Corte Inglés i de la nova clínica, l’Ajuntament encara té pendent d’acabar la reurbanització de la zona de l’antiga fàbrica Simon, on hi ha d’anar l’institut Ermessenda, i les parcel·les on encara es mantenen de peus algunes de les naus abandonades que hi havia a la zona.