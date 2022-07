Un simple passeig pels carrers de Girona és suficient per comprovar que, almenys pel que fa a l’activitat econòmica i a la quantitat de taules plenes en bars i restaurant, la ciutat ha deixat enrere les restriccions de la pandèmia. L’augment dels contagis i la setena onada no han frenat les ganes de viure i, passant de sensacions a dades, això s’acaba convertint en activitat i en llocs de feina. La ciutat de Girona va acabar el mes de juny amb 4.538 persones registrades a les llistes de l’atur, la xifra més baixa des de l’estiu del 2019 i el segon millor moment pel que fa a l’ocupació a la ciutat des de fa catorze anys. Amb l’excepció puntual del juliol del 2019, l’atur registrat a Girona no s’havia acostat tant a la barrera de les 4.500 persones registrades a l’atur des de l’any 2008.

El febrer del 2013 es va arribar a 8.000 veïns de la ciutat apuntats a l’atur, i per la pandèmia gairebé als 7.000

A la ciutat de Girona, com ha passat a tot arreu, les xifres d’atur han baixat molt en el darrer any. En comparació amb el juny del 2021, el descens ha estat de més d’un 20%: de 5.835 persones registrades a 4.538. «És important destacar que hi ha hagut tretze mesos consecutius de disminució interanual de les persones inscrites a l’atur a la ciutat», destacava Marta Madrenas en el ple d’aquest dilluns. L’alcaldessa ho comentava resseguint la trajectòria seguida per les dades des del moment de la pandèmia amb més atur a la ciutat, des de les 6.785 persones del febrer del 2021 fins a les dades actuals.

Però, més enllà de l’efecte sortida de la pandèmia, les dades d’aquest mes de juny (4.538) són de les millors que s’han vist a la ciutat des de fa molts anys. Pandèmia a banda. La barrera de les 4.500 persones registrades a l’atur només s’havien rebaixat un cop, el juliol del 2019, en la darrera dècada i mitja. A la tardor del 2008, Girona va superar aquesta xifra de quatre milers i mig de persones registrades. Llavors la tendència era a l’alça, s’havia passat en un any (novembre de 2007) de 2.917 veïns de Girona apuntats a les llistes de l’INEM per buscar feina a les 4.826 (novembre de 2009). Des d’aquell mes, l’atur registrat a Girona sempre ha estat per sobre de les 4.500 persones, amb l’excepció de l’esmentat juliol del 2019, i amb la posterior arribada de la pandèmia no s’havia tornat a acostar a la xifra fins aquest mes de juny. Entremig, dades molt més negatives com les 7.536 del març del 2011 o les 8.000 exactes del febrer del 2013.

Poc més de tres anys després, l’abril del 2016, Girona va baixar de les 6.000 persones registrades a les llistes de l’atur. Una tendència a la baixa que, a poc a poc, es va anar consolidant fins que l’arribada de la pandèmia la va revertir. Entre l’abril del 2020 i el maig del 2021, la xifra sempre va estar per sobre de 6.000. I, just allà, va començar baixada progressiva que ha portat a la de 4.538 d’aquest recent mes de juny.