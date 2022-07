David Mascort (ERC), alcalde de Vilablareix des de l’any 2011, deixarà l’alcaldia, que ha ocupat durant onze anys, en el ple extraordinari convocat per al dijous 21 de juliol. És per «dedicar més temps a la meva família, a les meves amistats i a mi mateix», ha dit. Mascort no acabarà la legislatura com a alcalde, però sí ho farà com a regidor d’Hisenda i Recursos Humans. Així doncs, la primera tinenta d’alcalde, Maite Tixis, assumirà l’alcaldia. La presa de possessió serà el dimecres 27 de juliol.