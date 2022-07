Girona recuperarà el 12 d’agost la gestió dels aparcaments d’Emili Grahit i del Güell

El divendres 12 d’agost. Aquesta és la data en la qual es farà efectiva la recuperació per part de l’Ajuntament de Girona de la gestió directa dels aparcaments subterranis del carrer Emili Grahit i de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana al barri Güell-Devesa. Aquest divendres, en el ple, s’aprovaran els detalls de la nova forma de gestió, però, abans, un recent decret d’alcaldia ha instat als actuals administradors que entreguin tota la documentació abans del 31 de juliol i que el dia 12 es personin a l’ajuntament per «efectuar l’aixecament de l’acta acreditativa de les operacions de reversió i l’entrega de les claus de les instal·lacions». Entre la documentació requerida hi ha la relació d’abonats, les condicions d’aquests abonaments, la identificació dels treballadors que han de ser subrogats, l’estat dels comptes o el llista de proveïdors.

Girona té tretze aparcaments públics amb concessions que acaben entre 2028 i 2047 El passat mes de juny, el ple de l’Ajuntament de Girona ja va «desestimar íntegrament les al·legacions presentades per l’administradora concursal «Biargé, Garcia i Bru de Sala S.LP.» i la Sra. Eva Àlvarez Arnau» contra la liquidació del contracte de la concessió i aquesta es va aprovar de manera definitiva. Els administradors concursals (l’assessoria barcelonina Biargé, Garcia i Bru de Sala) han mantingut l’explotació dels aparcaments amb una pròrroga de nou mesos que expira el dia 11 d’agost. Així, a partir d’aquesta data, la gestió dels dos aparcaments serà municipal a través de Transports Municipals del Gironès (TMG). L’aparcament d’Emili Grahit té 326 places i el de la plaça Miquel de Palol 216 que ara s’afegiran a les de plaça del Pallol, que també ja són gestionades directament per l’Ajuntament. L’extinció de la concessió no posarà en perill els llocs de feina dels treballadors dels dos aparcaments, perquè, segons va explicar la regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, en el ple del passat mes d’abril quan es va obrir el canvi de model, tots seran subrogats. «És un exemple de bona gestió perquè teníem una problemàtica que hem aconseguit resoldre sense que hi hagués cap afectació per al ciutadà perquè s’ha mantingut el servei», va declarar aquell dia Planas recordant el llarg litigi que ha suposat recuperar la gestió dels dos aparcaments. «És un exemple de bona gestió perquè teníem una problemàtica que hem aconseguit resoldre sense que hi hagués cap afectació per al ciutadà perquè s’ha mantingut el servei», Maria Àngels Planas - Regidora d’Hisenda Un camí que va començar amb l’entrada en pèrdues econòmiques de l’empresa adjudicatària del servei, «Aparcament de Girona 2003 S.L.», que en un principi tenia la concessió fins als anys 2058 (Emili Grahit) i 2051 (Palol i Prudenci Bertrana). Aviat, però, els dos aparcaments van entrar en pèrdues econòmiques i l’empresa va acabar demanant indemnitzacions a l’Ajuntament de Girona en sentir-se perjudicada per diverses accions vinculades a la mobilitat a l’entorn dels dos equipaments. (la implantació de zones verdes o la presència de moltes places d’aparcament gratuïtes, entre d’altres). Després de diversos litigis, la concessionària va entrar en fallida econòmica i en un procediment concursal des del 23 de juny de 2016 i amb la gestió dels estacionaments, des d’aleshores, per part d’un administrador concursal (Biargé, Garcia i Bru de Sala S.LP). El mateix que ara, després dels darrers nous mesos de pròrroga, ha estat instat a lliurar la documentació, entregar les claus i a efectuar «l’aixecament de l’acta acreditativa de les operacions de reversió de la concessió».